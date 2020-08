Schwelm: Bus erfasst 12-Jährige mit Außenspiegel

Schüler steigen in einen Bus ein (Symbolbild). Beim Einfahren eines Busses in Schwelm ist am Donnerstag eine Schülerin verletzten worden.

Schwelm. In Schwelm hat ein Bus ein 12-jähriges Mädchen mit seinem Außenspiegel am Kopf erfasst.

Ein 12-jähriges Mädchen hat mit ihrer 11-jährigen Begleiterin am Donnerstag an der Bushaltestelle am Ländchenweg gewartet. Als der 48-jährige Busfahrer in die Bushaltebucht einfuhr, stieß er mit seinem Außenspiegel an den Kopf der 12-Jährigen.

Diese stieg zunächst in den Bus ein und erzählte zu Hause von dem Vorfall. Zusammen mit ihrer Mutter suchte sie ein Krankenhaus auf und ließ ihre leichten Verletzungen behandeln.