Es war ruhig geworden um den Bürgerverein Linderhausen. Bis im vergangenen Jahr das Thema um die Ausweisung neuer Gewerbeflächen hochkochte. Plötzlich gab es Diskussionsstoff, ein Vorhaben, das die Meinung der Menschen polarisierte, und Pläne, gegen die der Kampf aufgenommen wurde. Ein neues Gemeinschaftsgefühl erwachte und der Wunsch kam auf, das neue Wir-Gefühl mit mehr Leben zu füllen. Dies soll 2020 geschehen – und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Kommunalwahlkampf in der Kreisstadt prägen.

Auslöser war die Informationsveranstaltung zur geplanten Ausweisung der Industrie- und Gewerbeflächen im Februar 2019 gewesen. Der Saal im Gemeindehaus war proppenvoll und die Stimmung klar gegen die Pläne von Verwaltung und der Mehrheit der Politik. Als ein paar Tage später Flyer verteilt wurden, mit denen die Linderhauser ihre Nachbarn und Mitbürger in Schwelm auf das Vorhaben und dessen mögliche Folgen aufmerksam machten, sei es plötzlich spürbar gewesen. Dieses Gefühl, unbedingt etwas tun zu müssen und gemeinsam aktiv zu werden. „Die Flyer-Aktion hat uns einen neuen Schub gegeben“, erinnert sich Dr. Ilona Kryl. Daran will der Bürgerverein in diesem Jahr anknüpfen.

Thema im Kommunalwahljahr

Die Ausweisung der Industrie- und Gewerbeflächen und der drohende Landschaftsfraß im Schwelmer Norden könnte so plötzlich zu einem Wahlkampfthema werden. Denn: Der Rat der Stadt Schwelm hat sich 2019 zwar bereits mit deutlicher Mehrheit für die Ausweisung der Industrie- und Gewerbeflächen entschieden. Das Thema wäre damit eigentlich erledigt. Der Regionalverband Ruhr drückt bei der Flächenausweisung aber aufs Tempo und bringt das Vorhaben im Kommunalwahljahr somit noch einmal auf den Tisch.

Gespannt auf die Aussagen der Politiker ist der Bürgervereins-Vorstand auch deshalb, weil der Rat der Stadt Schwelm zwischenzeitlich, in der Sitzung Ende November, ein klares Bekenntnis für mehr Klimaschutz abgegeben hat.

Der Fokus richtet sich dabei auch auf die Jüngeren, die der Bürgerverein gezielt mit Aktionen ansprechen will. Eine Idee, von der Frederik Diergarten spricht: ein Fotowettbewerb auf Instagram. „Es gab bisher zu wenige Anknüpfungspunkte für Jüngere. Das ist eine unserer größten Herausforderungen, alle zu erreichen und zu überzeugen, mitzumachen“, erklärt Frederik Diergarten.

