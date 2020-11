Schwelm: Brandstifter auf frischer Tat ertappt

Schwelm. In Schwelm hat eine Frau einen 28-Jährigen dabei erwischt, wie er eine Hecke anzünden wollte. Die Polizei hat ihn in Gewahrsam genommen.

Brandstifter auf frischer Tat beobachtet: Eine 41-Jährige Schwelmerin war am Sonntagabend auf der Barmerstraße unterwegs, als ihr in der Tobienstraße eine verdächtige Person auffiel.

Am Papiercontainer zu schaffen gemacht

Unmittelbar zur Ecke Barmer Straße beobachtete sie den Mann, der sich an den dort befindlichen Papiercontainern zu schaffen machte und sich augenscheinlich Papier herausnahm. Der Mann zündete das Papier an und versuchte damit eine Hecke nahe des Hauses in Brand zu setzen. Kurz nachdem die Zeugin die Polizei darüber informierte, bemerkte der Mann, dass er beobachtet wurde und entfernte sich. Das Feuer wurde durch die Frau noch vor Eintreffen der Polizei selbstständig gelöscht. Der Mann konnte ihm Rahmen der Fahndung in der Nähe aufgefunden werden.

Der 28-jährige Schwelmer wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Warum er versuchte die Hecke anzuzünden, müssen die weiteren Ermittlungen klären.