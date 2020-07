Schwelm: Bei Erfurt übernimmt die 8. Generation

Schwelm/Wuppertal. Mit Felicitas Erfurt-Gordon übernimmt die 8. Generation das bekannte Familienunternehmen.

Mit Wirkung zum 1. August steigt Felicitas Erfurt-Gordon als geschäftsführende Gesellschafterin bei Erfurt & Sohn ein und führt das Wuppertaler Familienunternehmen somit in die 8. Generation.

Dabei geht sie mit ihren hauptsächlichen Verantwortungsfeldern Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Marketing und Business Development konkret zukunftsweisende Themen an, deren strategische Prozesse sie auf Basis der langjährigen, nachhaltigen Unternehmensphilosophie von Erfurt aktiv vorantreiben will. „Bei Erfurt sah sich jede Generation ihren aktuellen, ganz besonderen Herausforderungen gegenüber, die es gemeinsam mit engagierten Mitarbeitern zu lösen galt. Doch selten waren Märkte und unternehmerische Strategien in ihrer Entwicklung so dynamisch wie heute“, bringt Felicitas Erfurt-Gordon an. „Als ein Unternehmen, das seit fast 200 Jahren am gleichen Standort agiert, stellen nachhaltiges Handeln, Kundenorientierung sowie das Engagement für Mitarbeiter und Region zentrale Säulen dar, die schon immer auf Gegenwart und Zukunft ausgerichtet waren – und die als eine Grundlage unseres Wirtschaftens zu sehen sind.“

Das Familienunternehmen Erfurt wurde berühmt durch seine Rauhfaser-Tapete und ist heute nach eigener Aussage Marktführer in der Produktion und im Vertrieb von überstreichbaren Wandbelägen.

Zentrale Schwerpunkte

Bereits während ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der Universität Witten-Herdecke sowie ihren beruflichen Tätigkeiten (u.a. bei Dörken MKS-Systeme in Herdecke und Gira in Radevormwald) kristallisierten sich für Felicitas Erfurt-Gordon (30) zentrale Schwerpunkte in den Bereichen Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Consumer Responsibility heraus. „Das sind die Megathemen unserer Zeit“, so Erfurt-Gordon. „Wir sind der einzige Tapetenhersteller, der zum Beispiel ein Produkt aus 100 Prozent Recyclingpapier herstellt, noch dazu kunststofffrei verpackt und CO 2 -neutral. Doch gilt es auch, unsere große Kompetenz in Sachen Ökologie stets weiterzudenken, sie mit modernsten Methoden zu reflektieren und zu aktualisieren. Durch technische und produktbezogene Innovationen möchten wir die hohe Qualität und große Kundenzufriedenheit, die uns entgegengebracht wird, auch künftig erreichen und sicherstellen.“

„Wir freuen uns sehr, dass mit Felicitas nun die erste Vertreterin der 8. Generation Verantwortung für die Entwicklung und Zukunft unseres Familienunternehmens übernimmt,“ äußern sich Martin und Henrik Erfurt zur anstehenden Veränderung.