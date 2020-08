Schwelm: Behinderungen durch Baustellen AVU

Schwelm. An mehreren Stellen wird die AVU in Schwelm bald Baustellen einrichten und für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Ab dieser Woche gibt es in Schwelm zwei Baumaßnahmen der AVU Netz, die voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern.

Im Vordergrund bei der ersten Baumaßnahme steht die Breitband-Anbindung für das Märkische Gymnasium, die Grundschule Engelbert und das Amtsgericht. In folgenden Straßen werden LWL-Kabel verlegt: Bahnhof-, Emil-Ritterhaus-, Engelbert-, Gerichts-, Haynauer- und Potthoffstraße. Gleichzeitig werden auf der gesamten Trasse (900 Meter) die Stromleitungen erneuert, in der Engelbertstraße und einem Teilstück der Haynauer Straße auch die Gas- und Wasserleitungen. Die Arbeiten finden im Gehweg-Bereich statt, so dass für Fußgänger Umleitungen ausgeschildert sind. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Diedrich aus Gevelsberg.

Die zweite Baumaßnahme startet in der Prinzen- (ab Haus-Nummer 22) und Markgrafenstraße (bis Haus-Nummer 10). Dort werden Stromleitungen und LWL-Kabel verstärkt. In der Prinzenstraße fallen während der Bauarbeiten die Parkplätze weg. Hier ist die Firma Vorberg Tiefbau aus Herdecke tätig. Besondere Verkehrsregelungen sind nicht vorgesehen.