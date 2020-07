Schwelm: Ausbildung mit sagenhafter Traum-Note abgeschlossen

Schwelm. Nicole Wilke, Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Schwelm, gehört zu den besten Absolventen aller Studieninstitute in NRW.

Es sei nicht nur das beste Ergebnis des Jahrgangs, sondern überhaupt das beste Ergebnis seit Jahren: Mit diesen Worten lobte Simon Thienel, Geschäftsführer des Südwestfälischen Studieninstitutes für Kommunale Verwaltung in Hagen, jetzt die im Schwelmer Rathaus tätige Verwaltungsfachangestellte Nicole Wilke für ihre geradezu sagenhaft gute Prüfung am Ende des Angestelltenlehrgangs I.

Am 16. Juni 2020 hatte nach drei Ausbildungsjahren und dem Bestehen der schriftlichen Prüfung die fachpraktische Prüfung der 39. Dienstlichen Unterweisung (DU) für Verwaltungsfachangestellte Hagen/Ennepe-Ruhr stattgefunden.

Mit der Note „sehr gut“

Nicole Wilke hat den Verwaltungsfachangestelltenlehrgang mit der Note „sehr gut (15 Punkte)“ abgeschlossen, was der Höchstpunktzahl entspricht und nach Recherche des Studieninstitutes keinem anderen Absolventen gelungen ist. Simon Thienel: „Frau Wilke ist somit die Lehrgangsbeste und wird vorbehaltlich der noch ausstehenden fachpraktischen Prüfung der 39. DU Siegen/Sauerland somit mindestens zu den Jahrgangsbesten des gesamten Institutsgebiet gehören. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist ihre Leistung nicht zu toppen. Insgesamt haben in Frau Wilkes Ausbildungsjahrgang rund 100 Auszubildende in drei DUs (HA/Ennepe Ruhr, Kreis MK und Siegen/Sauerland) die Abschlussprüfung absolviert. Es ist weiterhin klar, dass Frau Wilke somit auch zu den besten Absolventen aller Studieninstitute in NRW gehört, wenn sie nicht sogar uneinholbar vorne liegt“, teilte Simon Thienel im Rahmen einer kleinen Ehrung im Vorfeld der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause mit.

Voll des Lobes ist auch der Vorstand der Schwelmer Stadtverwaltung. 1. Beigeordneter Ralf Schweinsberg und Kämmerin Marion Mollenkott: „Zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen freuen wir uns sehr über diese enorme Leistung. Frau Wilke wird gleich im Anschluss den Angestelltenlehrgang II beginnen“. Beigeordneter Ralf Schweinsberg ergänzte: „Hier nehmen wir die Chance zur Personalentwicklung im besten Sinne des Wortes wahr!“