Schwelm: 79-Jährige täuscht Unfallflucht vor

Eine Rentnerin rief die Polizei, um einen Unfallschaden an ihrem Auto zu melden. Es kam aber bald heraus, dass sie den Schaden selbst verursacht hatte. Wegen Vortäuschens einer Straftat landete die 79-Jährige vorm Schwelmer Amtsgericht. Im Nachhinein konnte sich die gepflegte, ältere Dame ihr irrationales Verhalten selbst nicht erklären.

Am 23. Februar vergangenen Jahres bemerkte sie eine große Schramme an ihrem Auto, das sie gerade auf dem Parkplatz eines Schwelmer Baumarktes abgestellt hatte. Im vollen Tageslicht erkannte sie den Schaden, denn am Abend zuvor hatte sie, wie ihr selbst bewusst war, bei einer leichten Kollision mit ihrem Gartenzaun die Schramme in ihr Auto gefahren. Erst auf dem Parkplatz habe sie bemerkt, dass es ein wirklich großer Schaden an ihrem Auto war, sagte sie vor Gericht. Völlig kopflos griff sie nun zum Handy und rief die Polizei zum Baumarkt unter dem Vorwand, ein Unbekannter habe ihr Auto touchiert und den Schaden verursacht.

Damit beging sie eine Straftat, denn sie täuschte vor, es hätte jemand Unfallflucht begangen. „Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich stand irgendwie unter Schock. Ich liebe mein Auto wie verrückt, wissen Sie“, gestand sie und räumte ein, genau gewusst zu haben, dass sie den Schaden selbst verursacht hatte. Ohne ihren Führerschein sei sie jedoch völlig aufgeschmissen und ohne ihr geliebtes Auto gehe gar nichts, erklärte sie weiter. „Ich habe mir so sehr geschadet“, sagte sie, worauf die Richterin sie zurechtwies und ihr vor Augen führte, dass sie nicht nur sich selbst sondern auch der Allgemeinheit geschadet habe: „Sie haben Ressourcen verschwendet, denn Sie haben zwei Beamte gerufen, die fehlten für die Dinge, die vorrangig gewesen wären.“ Die Angeklagte beteuerte die gesamte Verhandlung lang, wie sehr sie ihr Fehlverhalten bedauere.

Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt. Die einzige Bedingung war, dass die Seniorin 500 Euro an die Staatskasse zahlt.