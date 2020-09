Sachbeschädigung am Ennepebogen: Polizei sucht Zeugen

Gevelsberg. Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung am 24. August am Ennepebogen in Gevelsberg.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung im August: Am Montag, 24. August, um 20.55 Uhr beschädigte in Gevelsberg an der Jahnstraße in Höhe des Skateparks ein männlicher Täter aus einer Gruppe von fünf Personen heraus einen geparkten Pkw am rechten Außenspiegel. Anschließend ist die Personengruppe in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Südländischer Typ, 175 bis 180 cm groß, 18 bis 20 Jahre alt, normale Statur, schwarze Locken mit kurzen Seiten, bekleidet mit einem weißen T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter geben können. Hinweise können unter der 02332/91665000 abgegeben werden.