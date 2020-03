Ennepetal. Am Reichenbach-Gymnasium Ennepetal gibt es für alle kostenloses Trinkwasser aus Wasserspendern. So sollen Plastikflaschen reduziert werden.

Kostenloses Trinkwasser für alle Schüler und Lehrer gibt es ab sofort am Reichenbach-Gymnasium Ennepetal (RGE). Im Gegenzug verbannt die Cafeteria „Oase“ Wasserflaschen aus Plastik aus ihrem Sortiment.

„Es gibt Wasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure und sehr kaltes Wasser“, erklären Milo Wiedersprecher und Luciano Calfa aus der Klasse 7a. Die beiden Zwölfjährigen gehören der neu gegründeten Umwelt-AG am Gymnasium an, außerdem war unter anderem in ihrer Klasse beim Umwelttag im vergangenen September die Idee mit den Wasserspendern entwickelt worden. „Die Schule hat zwei Spender von der AVU für fünf Jahre gemietet, einer steht im C-Gebäude, der andere im A-Gebäude“, berichten die beiden.

Setzen sich für Nachhaltigkeit am RGE ein (von links): Luciano Calfa und Milo Wiedersprecher aus der Klasse 7a, die beide auch in der Umwelt-AG aktiv sind, mit dem stellvertretenden Schulleiter Andreas Pesch an einem der beiden gemieteten Wasserspender. Foto: Hartmut Breyer / WP

Für die ersten beiden Jahre hat der Förderverein des RGE die Kosten übernommen – immerhin 80 Euro im Monat pro Wasserspender. Inbegriffen ist die Wartung, insbesondere müssen die Hygienefilter regelmäßig ausgetauscht werden. Die Kohlensäureflaschen muss die Schule allerdings selbst kaufen. Nach den zwei kostenlosen Jahren könnte von jedem Schüler ein Wassergeld von etwa 5 Euro pro Jahr erhoben werden, blicken Milo und Luciano schon voraus.

Das neue Angebot komme gut an, meint der stellvertretende Schulleiter Andreas Pesch. „Es bilden sich richtige Schlangen.“ Allerdings müsse man abwarten, wie das Zapfen läuft, wenn es richtig heiß wird. Wenn der Andrang zu groß werde, müsse man überlegen, was man dann tun kann.

Bisher gingen im Schnitt etwa 30 PET-Einwegflaschen mit Mineralwasser pro Tag über den Verkaufstresen der „Oase“. Momentan werden noch die Restbestände abverkauft, doch bald soll dort kein Wasser mehr angeboten werden.

Die Umwelt-AG, die von Andreas Pesch betreut wird, will naher Zukunft mit den derzeitigen Leitern der „Oase“, die im Rahmen einer einer Elterninitiative betrieben wird, ein Gespräch führen. „Wir möchten, dass keine Pappbecher und keine Papiertüten mehr verwendet werden“, erklären Luciano und Milo. Stattdessen sollten die Kunden eigene Trinkgefäße und Butterbrotdosen mitbringen. Mehrweg statt Einweg lautet die Devise. Die gilt in der Mensa ohnehin schon, dort wird ausschließlich Mehrweggeschirr verwendet.

Reichenbach-Gymnasium Photovoltaik und LED-Leuchten In Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit gibt es am RGE u. a. zwei langjährig bewährte Projekte: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie tageslichtgesteuerte LED-Leuchten in mehreren Klassenräumen. Grundsätzlich gebe es noch viel Verbesserungspotenzial, so Andreas Pesch. Die Umwelt AG will sich darum kümmern.

Beim Umwelttag, der das Wasserspender-Projekt hervorbrachte, gab es noch viele weitere Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Schulalltag. „Das war ein Wettbewerb, jede Klasse sollte etwas ausarbeiten“, schildert Andreas Pesch. Bereits umgesetzt wird die Idee, am RGE nur noch Recyclingpapier zu benutzen. Es soll künftig auch keine Klassenfahrten mit dem Flugzeug geben. Und eine Klasse, die 9d, hat bei einer Baumpflanzaktion auf einem Privatgrundstück 35 Rotbuchen gepflanzt. „Eine Klasse hat sich auch mal als müllfreie Klasse ausprobiert“, erzählen Luciano und Milo. Dabei wurde einfach mal ein Tag lang der Mülleimer aus dem Klassenraum entfernt, um zu sehen, was passiert. Ein weiterer Vorschlag, der noch in die Tat umgesetzt werden soll, sieht vor, einen Secondhand-Kleidermarkt zu organisieren.

Aus der Klasse 7a heraus, die Luciano und Milo besuchen, hat sich die Umwelt-AG gegründet. Aktuell machen fünf Schülerinnen und Schüler mit, die Aktiven hoffen natürlich auf weitere Mitstreiter. Die AG ist jahrgangsübergreifend angelegt und trifft sich in der Mittagspause am RGE. Ein Logo haben die Schüler schon gestaltet, außerdem wurde ihnen ein Schaukasten zur Verfügung gestellt, den sie nun mit Informationen rund um ihre Aktivitäten bestücken wollen.