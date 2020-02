Propstei St. Marien: Abschied von Michael Nieder

Die Ennepetaler Gemeinden Herz Jesu und St. Johann Baptist äußerten gleich den Wunsch, Diakon Michael Nieder, ihre langjährige Gemeindeleitung, am Sonntag in den Gottesdiensten zu gedenken. So wurde ein großes Bild ausgedruckt und auf den Altar gestellt, die Osterkerze wurde entzündet.

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Die Propstei St. Marien ist in tiefer Trauer: Am vergangenen Freitag ist Diakon Michael Nieder nach langer Krankheit verstorben.

Freude und Trauer liegen im Leben oft nah beieinander. Während in der Propstei noch eifrig Karneval gefeiert wird, erreichte viele am Wochenende die traurige Nachricht vom Tod von Michael Nieder. Am vergangenen Freitag ist der Diakon nach µlanger Krankheit verstorben.

Die Ennepetaler Gemeinden Herz Jesu und St. Johann Baptist äußerten gleich den Wunsch, Diakon Michael Nieder, ihre langjährige Gemeindeleitung, am Sonntag in den Gottesdiensten zu gedenken. So wurde ein großes Bild ausgedruckt und auf den Altar gestellt, die Osterkerze wurde entzündet, viele brachten Blumen mit und zugleich wurde mit einem bunt geschmückten Altar in der Karnevalszeit der Blick auf das Positive im Leben gerichtet.

Starb am vergangenen Freitag nach langer Krankheit: Michael Nieder. Foto: Privat

Viele Gottesdienstbesucher teilten ihre schönen Erinnerungen an Michael Nieder mit der Gemeinde. „Es ist großartig, weil der Wunsch und das Engagement aus den Gemeinden heraus spontan entstanden ist, auf diese Weise schon einmal gemeinsam Michael Nieder zu gedenken“, sagte Pastor Matthias Fuchs, der die Gottesdienste in Ennepetal am Sonntag leitete. Zugleich nahm man Abschied von Leni Schürmann, die ebenfalls in der vergangenen Woche verstorben war und sich jahrzehntelang mit Herz und Seele in der Gemeinde Herz Jesu engagierte.

Die Propstei St. Marien wünscht den Familien und allen Angehörigen viel Kraft und Zuversicht sowie Gottes Segen in dieser schweren Zeit.

Die Beerdigung von Diakon Michael Nieder findet am kommenden Samstag, 29. Februar, statt. Um 10.30 Uhr ist die hl. Messe in St. Engelbert in Gevelsberg, anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof statt.