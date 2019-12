Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Projekt-Orchester

Das Ristenpart-Orchester aus Köln ist ein Projekt-Orchester, das in möglichst gleichbleibender Besetzung als Gast in unterschiedlichen Konzerten spielt. Leiterin ist die Cellistin Arabella Ristenpart.

In Schwelm gastiert das Orchester sowohl in der Propstei St. Marien als auch in der Christuskirche häufig bei Konzerten.