Vor wenigen Monaten wurde der Gehweg entlang der Kölner Straße zwischen der Firma Spax und dem ehemaligen Stockey-Firmengelände für Radfahrer freigegeben. Doch viele andere Abschnitte der ehemaligen B7 sowie damit verbundener Strecken sind für Radfahrer weiterhin nur mit Schwierigkeiten nutzbar. Die Initiative „Pro Rad EN“ hat die neue Beschilderung zum Anlass genommen, auf Probleme vor allem für Alltagsradler hinzuweisen und Verbesserungsvorschläge vorgelegt.

„Die Freigabe für Radfahrer war uns immer ein Anliegen. Es hat uns schon etwas geärgert, dass es mit der Beschilderung so lange gedauert hat“, erklärt Jürgen Hofmann, einer der Sprecher von „Pro Rad EN“, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir freuen uns aber, dass es endlich umgesetzt worden ist.“ Die Initiative, die sich für die Verbesserung des Freizeit- und des Alltagsradelns in Ennepetal einsetzt, begrüßt auch, dass die Beschilderung mit den Zeichen „Gehweg, Radfahrer frei“ erfolgt sei. Das ermöglicht Radfahrern, die Wahl zwischen Gehweg und Fahrbahn. „Diese Lösung ist nach unserer Meinung deutlich besser als die auf der Gevelsberger Seite des Tunnels, wo die Radfahrer teilweise zu abenteuerlichen Manövern genötigt werden, um auf dem Radweg zu bleiben“, heißt es in einem Schreiben, dass „Pro Rad EN“ an Bürgermeisterin Imke Heymann gerichtet hat.

Neun Anregungen aufgelistet

Darin führt die Initiative neun Problembereiche auf, für die man sich Verbesserungen wünsche. „Wir erhoffen uns, dass die Bürgermeisterin nach ihrer starken Wiederwahl weitere Impulse setzen kann“, betont Jürgen Hofmann. Das gehe natürlich nur in Verbindung mit der Politik. „Da werden wir Grünen uns einsetzen“, betont Hofmann, der auch Fraktionsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen ist.

Grüne wollen Stelle für Überarbeitung des Radkonzepts Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert die Überarbeitung des im Jahr 2013 erstellten Radwegekonzepts . Dafür und für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept solle eine Personalstelle in der Stadtverwaltung geschaffen werden, heißt es in einem Antrag an Bürgermeisterin Imke Heymann. „Immer mehr Menschen ändern ihr Mobilitätsverhalten . Auch in Ennepetal ist zu beobachten, dass mehr Menschen das Fahrrad nicht nur aus Gründen der Freizeitgestaltung nutzen, sondern auch als alternatives Transportmittel zum Auto oder zum ÖPNV “, heißt es zur Begründung. In Deutschland habe sich der Verkauf von E-Bikes im Jahr 2019 im Vergleich zu 2013 mehr als verdreifacht . Dieser Entwicklung trage das Radwegekonzept nicht mehr Rechnung, es müsse daher überarbeitet und dringend umgesetzt werden, so die Grünen. Die Dringlichkeit mache es notwendig, dass an entsprechender Stelle eine Projektstelle für diese Aufgabe eingerichtet wird.

Die aufgeführten Anregungen seien Ergebnis mehrerer Besichtigungen und teilweise bereits mit der Verwaltung besprochen worden, erklärt „Pro Rad EN“. Vieles könne nur in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt werden. Die neun Punkte in der Übersicht:

1. Auf dem Gehweg parkende Fahrzeuge in Höhe Stockey stellten für Radfahrer und Fußgänger ein Hindernis dar. Die Einrichtung eines markierten Parkplatzes für den dortigen Handwerksbetrieb könnte Abhilfe schaffen.

2. Für Radfahrer in Richtung Schwelm biete sich eine Fahrbahnquerung in der Nähe des Bahnübergangs an. Der enge Gehwegbereich vor Spax würde so vermieden.

3. Bei der Weiterführung der Radfahrer in Richtung Altenvoerde und Meininghausen könnte im Zuge des Neubaus des Städtischen Familienzentrums/Mehrgenerationenhauses (nahe Aldi-Markt) eine Verbesserung zumindest an der Neustraße erreicht werden.

Gitter im Rahlenbecker Tunnel

4. Der Gehweg an der Friedrichstraße zwischen Kölner Straße und Kehr sollte für Radfahrer in Richtung Meininghausen/Klutert/Altenvoerde freigegeben werden.

5. Radfahrern in Richtung Schwelm sollte die Benutzung des Gehwegs auf der Bahnseite von Bahnhofstraße bis Schwarzer Weg ermöglicht werden, eventuell per Verbreiterung bzw. Umgestaltung. In Höhe Schwarzer Weg sollte die Querung der Kölner Straße erfolgen und im Anschluss der Gehweg bis zum Rahlenbecker Tunnel für Radfahrer freigegeben werden. In Richtung Milspe wird die Kölner Straße direkt hinter dem Tunnel dreispurig. Durch Verschiebung dieser Verbreiterung könnte auch bergaufwärts ein Angebotsstreifen für Radfahrer eingerichtet werden.

6. Im Rahlenbecker Tunnel könnte ein Schutzgitter wie im Kruiner Tunnel angebracht werden. Die Durchfahrbreiten der Bauwerke seien identisch, so „Pro Rad EN“.

Kreisverkehr ohne Radspur

7. Im derzeit im Bau befindlichen Kreisverkehr Kölner Straße/Hembecker Talstraße werde aus Platzgründen keine Spur für Radfahrer ausgewiesen. Daher wäre es laut Initiative sinnvoll, den Radverkehr über den Gehweg zuzulassen und eine sichere Weiterfahrt Richtung Hembecker Talstraße und Ambrosius-Brand-Straße herzustellen.

8. Für Freizeitradler könnten die Knotenpunkte 15 und 16 (Kartenberg in Milspe bzw. Plessen/Straßenbahntrasse in Voerde) verbunden werden, indem der stellenweise zugewachsene Gehweg hinter der Firma Ischebeck verbessert wird.

9. Für den Weg vom Voerder Zönchen zur Straßenbahntrasse lägen seitens der Verwaltung bereits Pläne vor, die nur umgesetzt werden müssten, so die Initiative.

„Pro Rad EN“ erneuert in dem Schreiben das Angebot zur Zusammenarbeit -- vor allem bei Baumaßnahmen und auch bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts. Als Ehrenamtliche könne man aber nicht die Arbeit der Verwaltung übernehmen. Die Bürgermeisterin hat bereits reagiert: Anfang Dezember soll ein Gespräch stattfinden.