Pro City Gevelsberg: Schaufensteraktion mit Gewinnspiel

Der Stadtmarketingverein Pro City veranstaltet gemeinsam mit mehreren Einzelhändlern aus der Gevelsberger Innenstadt eine Schaufensteraktion, die in der Woche des Mondscheinbummels beginnen soll und die mit einem Gewinnspiel verbunden ist.

„Geschäftsinhaber konnten uns einen Spruch schicken, der erklärt, was ihr Geschäft ausmacht“, sagt Citymanagerin Lena Becker. „Daraus entstehen Schaufensteraufkleber, die von Pro City finanziert werden.“

Einsendeschluss 13. Dezember

Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss zehn dieser Aufkleber in den jeweiligen Schaufenstern ausfindig machen, sich diese aufschreiben und per Post oder E-Mail an Pro City schicken. Posteinsendungen gehen dabei an ProCity Gevelsberg e. V., Großer Markt 13 in 58285 Gevelsberg. Sendungen via Mail gehen an die Adresse info@procity-gevelsberg.de.

Einsendeschluss ist der 13. Dezember. Zu gewinnen gibt es einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis. Der erste Preis ist ein Pro-City-Gutschein im Wert von 50 Euro. Der zweite Preis ist ein Gutschein im Wert von 25 Euro. Der dritte Preis ist ein Gutschein über 10 Euro.

Gutscheine für Gevelsberg

Die Pro-City-Gutscheine lassen sich seit Jahren in vielen Gevelsberger Geschäften einlösen und sind seit einem Jahr auch in digitaler Form erhältlich. Allein im Jahr 2018 konnten rund 130.000 Euro in Form von Gutscheinen durch den Gevelsberger Einzelhandel umgesetzt werden.

Seit 2019 gibt es den Gutschein anstelle des vorherigen Papierformates als Scheckkarte. Damit fielen auch die zuvor festgelegte Gutscheingrößen von 10, 15 und 20 Euro weg. Seitdem lässt sich der Gutschein auch mit beliebig großen Beträgen aufladen und in Gevelsberg einsetzen.

Der Mondscheinbummel soll –wie berichtet – trotz des Teil-Lockdowns durch die Corona-Pandemie stattfinden. Der Termin ist der Freitag in der kommenden Woche, 27. November.