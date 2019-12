Anna Gudat Postkarten an die Verwandtschaft

Postkarten an die Verwandtschaft

Viele Dokumente hat Anna Gudat aus den Nachkriegsjahren aufbewahrt, darunter Papiere, die auch den Stempel der noch jungen Stadt Ennepetal tragen.

Sie ist auch noch im Besitz mehrerer Postkarten, die sie aus dem Lager in Krasnokamsk im Ural an Verwandte und nachdem sie den Aufenthaltsort kannte auch an ihre Mutter Berta „nach Verneis über Milspe“ schickte. Befördert wurde die Post vom Roten Kreuz bzw. Roten Halbmond.

Maximal 26 Wörter durfte sie anfangs schreiben. Eine Karte vom 30. Januar 1947 im Wortlaut: „Meine Lieben! Bin gesund. Wie gehts Euch? Hoffe alles Gute. Wo ist Mutti, Fritz und Verwandte? Grüße an alle, die mich kennen. Eure Anni.“