Post und Postbank ist ein großer Unterschied

Wo Post darf steht, ist noch lange nicht Post drin. Genauer gesagt muss es heißen: In den Filialen der Post ist schon lange nicht mehr der Postbeamte hinter dem Schalter anzutreffen. Der gelbe Riese befindet sich im Umbruch. Er betreibt sein Geschäft mit Kooperationspartnern, um seinen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. So ist das auch in Schwelm bisher gewesen und so wird es nach der Schließung der Postbank in der Hauptstraße, die ja mittlerweile eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bank ist, auch künftig sein.





Wichtig ist für die Schwelmer Bürger, dass es einen reibungslosen Übergang von Kooperationspartner A zu Kooperationspartner B geben wird. Das verspricht die Post. Nur wer künftig hinter dem Schalter stehen wird, diese Information will die Post verständlicherweise noch nicht herausrücken, so lange keine Verträge unterschrieben sind.





Interessant ist aber auch, was der Postbank-Pressesprecher nicht explizit sagt: In keinem Wort seiner Stellungnahme ist die Rede davon, dass das Postbank-Angebot in Schwelm auf künftig erhalten bleiben wird.





Dass die bisherigen Mitarbeiter der Postbank-Filiale die neuen Entwicklungen in Schwelm kritischer sehen, ist natürlich nachvollziehbar. Für sie wird sich in Zukunft sicherlich viel ändern – wahrscheinlich auch der tägliche Weg zur Arbeit. Nur auf den Wandel ist heute noch Verlass.