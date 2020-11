Polizei sperrt am Mittwoch Sedanstraße in Schwelm

Schwelm. Darum war die Sedanstraße in Schwelm für rund eine Stunde am Mittwoch, 18. November, durch die Polizei gesperrt.

Ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 14.14 Uhr zur Sedanstraße aus. Dort war ein Mann vermutlich in suizidaler Absicht von der Eisenbahnbrücke in den Tod gesprungen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nur noch der Tod des Mannes, dessen Körper im Gleisbett gefunden wurde, festgestellt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit vier Fahrzeugen und insgesamt 14 Einsatzkräften am Unglücksort tätig. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer des Einsatzes unterbrochen. Wie weiter zu erfahren war, soll der Mann, dessen Identität noch nicht festgestellt werden konnte und vermutlich um die 50 Jahre alt gewesen ist, nicht von einem Zug überrollt worden sein. Gegen 15 Uhr konnte die gesperrte Sedanstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.