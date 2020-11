Pflege hat zu wenig Lobby

Andreas Gruber zur Mehrarbeit in der Pflege

Es kann keine zwei Meinungen über die Bedeutung von mehr Schutz vor einer Corona-Infektion in Seniorenheimen (und nicht nur da) geben. Schnelltests sind ein gutes Mittel, Infektionsrisiken zu senken. Die Art, wie das Land den Heimen diese Vorgabe aufs Auge drückt, sollten uns aber sorgen.





Dem Personal in den Heimen wird eine Aufgabe aufgebürdet, die es – wenn wir ehrlich sind – nicht zu leisten imstande ist. Arbeit in der Pflege war schon vor Corona eine Tätigkeit an der Belastungsgrenze. Mit der Pandemie wurde der Job zum täglich erlebten Ausnahmezustand. Wenn Pfleger jetzt auch noch testen müssen, wird die Pflege zwangsläufig darunter leiden.



Am Ende geht es immer ums Geld und um die Frage: Wer bezahlt das alles. Oder anders gefragt: Warum bekommt eine Pflegekraft, die seit Monaten unter der Belastung ächzt, noch ein Päckchen oben drauf? Die Antwort ist: Weil unsere Politik und wir als Gesellschaft es uns leicht machen. Pflege hat zuwenig Lobby. Das ist zwar nichts neues, wird aber wieder einmal deutlich.