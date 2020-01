Pfarrer Heinz D. Janousek feiert 75. Geburtstag in Schwelm

Runde Geburtstage soll man feiern. Das gilt insbesondere für Personen, die bekannt sind wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Pfarrer Heinz Ditmar Janousek ist solch ein „bunter Hund“. Der Monsignore wird am Mittwoch, 29. Januar, 75 Jahre alt, und feiert seinen runden Geburtstag mit der ganzen Gemeinde – um 19 Uhr in der Abendmesse in der Marienkirche und dann ab 20 Uhr im Pfarrsaal St. Marien.

Geld von der Kanzel 2006 für die Gläubigen: Es war ein außergewöhnliches und ein erfolgreiches Experiment von Pfarrer Heinz Ditmar Janousek, was auch außerhalb der Kreisstadt viel Beachtung fand. Foto: RICHTER, Bernhard / WP

„Wä kütt, dä kütt“, freut sich der Geistliche auf hoffentlich viele nette Begegnungen an diesem Abend.

Ein Priester ist nie in Rente. Auch wenn er das Rentenalter überschritten hat. Das Amt des Propstes von St. Marien hat Janousek Ende 2013 an seinen Nachfolger Norbert Dudek übergeben, das Amt des Kreisdechanten des Dekanats Hattingen/Schwelm übt er jedoch bis zum heutigen Tag aus. Janousek ist damit der Kreisdechant, der am längsten in Amt und Würden ist. Sein Nachfolger im Kreisdekanat Hattingen/Schwelm wird am 14. Februar in Schwelm bekannt gegeben.

Manager mit Leib und Seele

Er sei mit Leib und Seele sowohl Manager in kirchlichen Angelegenheiten als auch Seelsorger, hat Janousek einmal im Gespräch mit unserer Zeitung über sich selbst gesagt. Er hat mit an der Geschichte des Marienhospitals Schwelm geschrieben, der Bau des Marienstifts fiel in seine Verantwortung und er war Mitglied im Vorstand der Bank im Bistum Essen, um nur an einige Stationen seines beruflichen Wirkens zu erinnern. Unsere Zeitung trifft den Monsignore quasi über den Dächern Schwelm. Von seiner kleinen Wohnung im Marienstift am Oberloh hat der Geistliche seine alte Wirkstätte permanent im Blick: Nur der Herrgott throne über ihm, wie er scherzhaft sagt.

„1988 war ich mit Abstand der jüngste in der Runde. Alle haben geguckt und gedacht: Was will der jüngste Spund hier. Jetzt bin ich der älteste“, blickt Heinz Ditmar Janousek mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Jahre als Dechant des Kreisdekanats Hattingen/Schwelm zurück, in denen er beispielsweise dem Gemeindeverband, dem Katholischen Jugendamt, dem Haus der Familie als Bildungswerk und der Ehe- und Familienberatung vorstand. Die Bedeutung des Amts habe sich in den Jahrzehnten gewandelt. „Früher war ich Chef von vielen. Nach 2007 sind viele Aufgaben auf die Diözesanebene gezogen worden. Der Kreisdechant hat heute fast ausschließlich Repräsentationsaufgaben“, sagt der Monsignore.

Ende 2013 fing sein „halber Ruhestand“ an, zog Janousek als Propst von St. Marien aus dem Pfarrheim am Marienweg aus und als Pastor im besonderen Dienst in das Marienstift an der Friedrich-Ebert-Straße am Loh ein. „Zum 31. Januar, mit 75 Jahren, ist endgültig Schluss“, sagt Janousek. Das Schöne ist, ich muss nicht mehr arbeiten und darf „Nein“ sagen“, freut sich der Geistliche auf seinen nahen „Voll-Ruhestand“. Zu seinen freiwilligen Aufgaben gehört aber auch in Zukunft das Lesen der Messe, wenn Not am Mann ist, und das Spenden der Sakramente. Beerdigungen und Taufen beispielsweise, wenn es von Familien aus der Gemeinde ausdrücklich gewünscht wird. „Ich bin immer gerne in Schwelm gewesen, habe die Menschen hier gern und hoffe, dass die Menschen mich auch gerne haben“, zieht Janousek Bilanz.

Neues Leben wie das alte

Humor beweist der scheidende Kreisdechant nicht nur im Kolping-Karneval in der Bütt, sondern auch mit seiner Antwort auf die Frage hin, wie sich sein Leben mit Eintritt in den Ruhestand verändert habe: „Mein neues Leben ist das alte Leben - nur der Blick auf meine Gehaltsabrechnung macht den Unterschied.“

Abschied und Neubeginn

Das Kreisdekanat Hattingen/Schwelm und der Caritasverband Ennepe-Ruhr verabschieden nach 31 Jahren am Freitag, 14. Februar, ab 18 Uhr Heinz Ditmar Janousek in der Marienkirche in Schwelm aus dem Amt des Kreisdechanten. Zugleich wird an diesem Abend sein Nachfolger in die Ämter eingeführt.

Für seine Verdienste um das Kreisdekanat wird Heinz Ditmar Janousek zum Ehrenkreisdechanten ernannt. Er wurde in Ressen, Kreis Lübben/Mark Brandenburg, geboren.