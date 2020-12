Peta veranstaltet Anti-Pelz-Demonstration in Schwelm

Gegen das Tragen von Tierfellen demonstriert die Tierschutzorganisation Peta am Samstag in Schwelm

Schwelm. Darum wird am Samstag in der Hauptstraße in Schwelm demonstriert.

Peta Wuppertal hat für Samstag, 12. Dezember, in Schwelm zu einer Anti-Pelz-Demonstration eingeladen, die sehr wahrscheinlich auch genehmigt werde. Das hat Bürgermeister Stephan Langhard auf der Sitzung des Rats der Stadt am Donnerstagabend mitgeteilt. Sie soll morgens um 11 Uhr starten, voraussichtlich drei Stunden dauern und in Höhe Haus Hauptstraße 83 stattfinden. Peta Verhaltensmaßregeln herausgegeben: „Während der gesamten Veranstaltung ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.“ Peta Deutschland e.V. ist nach eigener Aussage Deutschlands größte Tierrechtsorganisation.