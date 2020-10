PCB in Ennepetal: Wieder regnet es Flocken

Plötzlich stand die Meldung im Postfach. Erneuter Flockenfund in Ennepetal. Was nicht zuletzt durch die Fokussierung auf das Corona-Virus völlig aus dem Blickfeld geraten war, ist von jetzt auf gleich wieder zu einhundert Prozent präsent: die PCB-Emissionen der Firma biw in Ennepetal, von denen bislang nicht geklärt ist, ob und wenn ja in welchem Maße sie schädlich für den menschlichen Organismus sind.

Nun also die Meldung der Stadt Ennepetal, dass Bürger weiße Flocken im Gewerbegebiet Oelkinghausen, in dem biw eine der größten Firmen ist, und im angrenzenden Wohngebiet am Büttenberg gefunden worden sind. Die Funde beschäftigen nun das Umweltamt des Ennepe-Ruhr-Kreises. Sowohl Ende vergangener Woche als auch am Montag und Dienstag haben Bürger die Behörden auf den Niederschlag weißer Flocken hingewiesen. Das gesammelte Material hat die Kreisverwaltung dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) übergeben. Es soll auf PCB untersucht werden.

PCB? Ist das überhaupt möglich? Eigentlich sollte eine Emission von PCB-belasteten Flocken durch die Firma biw ausgeschlossen sein, die sehr viel Geld in ihre Anlagen investiert hat, um eben genau diesen Niederschlag zu verhindern. Landrat Olaf Schade hatte seinerzeit deutlich gemacht, den Betrieb stillzulegen, wenn erneut nachgewiesen werde, dass PCB-haltige Flocken von dem Unternehmen in die Umwelt dringen. „Der letzte Fund von mit PCB belasteten Flocken datiert aus Januar und damit auf die Zeit vor dem Einbau neuer Technik bei biw. Dennoch haben wir das LANUV natürlich gebeten, die Proben mit hoher Dringlichkeit und schnellstmöglich zu untersuchen. Es gilt nun die Ergebnisse abzuwarten“, macht Wolfgang Flender, Abteilungsleiter Umwelt im Kreishaus deutlich, dass hier kein akuter PCB-Alarm vorliegt.

Bereits zahlreiche Meldungen

Denn die aktuellen Flocken sind bei Weitem nicht die einzigen, die Bürger dem Ennepe-Ruhr-Kreis innerhalb des vergangenen halben Jahres gemeldet haben. Jedes Mal gab es allerdings glücklicherweise Entwarnung, weil es sich um andere, ungiftige Stoffe handelte, die die Bürger gefunden hatten. In einem Fall soll es sich nach Informationen dieser Zeitung um Styropor gehandelt haben. Außerdem, so betont Ingo Niemann, Pressesprecher des Ennepe-Ruhr-Kreises, hätten die Analysen von Flockenniederschlägen in den zurückliegenden Monaten in keinem Fall einen Zusammenhang mit der Silikonproduktion bei der Firma biw ergeben. Zum anderen hätte die Kreisverwaltung bei zwischenzeitlich mehrfach – und unangemeldet – durchgeführten Kontrollen im Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass PCB Partikel den Weg in die Umwelt abgesondert worden seien. Unabhängig davon sind sowohl Landrat Olaf Schade wie auch die Ennepetaler Bürgermeisterin Imke Heymann allen Bürgern, die Hinweise auf Flocken liefern, weiterhin sehr dankbar. Gleichzeitig versprechen die Verwaltungsleitungen in der Sache am Ball zu bleiben und auch zukünftig zeitnah zu informieren.

Grünkohl wird erneut ausgewertet

Dazu zählen auch Einzelheiten über die seit einigen Monaten laufenden PCB-Immissionsmessungen im Umfeld des Gewerbegebietes. „Hier gilt allerdings: Belastbare Ergebnisse, wie viel PCB in der Luft vorkommt, liegen frühestens nach sechs Monaten vor. Einzelne Monatswerte erlauben keinen Rückschluss auf die im Falle von PCB bedeutsame langfristige Belastung“, betont Flender.

Im Kreishaus rechnet man Anfang November mit dem Bericht des LANUV. Dann sollen auch die Resultate der zweiten Grünkohl-Untersuchung vorliegen. Wegen seiner breitgefächerten Blätter gilt er als hervorragender Bioindikator für beispielsweise PCB und war an mehreren Standorten zur Überprüfung der Werte aufgestellt worden.

Auch für die Mitte Mai coronabedingt verschobenen Blutuntersuchungen gibt es inzwischen einen Zeitplan. Nach Angaben der Kreisverwaltung läuft derzeit noch die für die Vergabe notwendige europaweite Ausschreibung. Abgeschlossen sein sollen die Untersuchungen Stand heute Ende März nächsten Jahres. „Natürlich ist das mit Blick auf den ehemals genannten Zeitplan eine erhebliche Verzögerung. Die pandemiebedingte Arbeitsbelastung der Mitarbeiter des Fachbereiches Soziales und Gesundheit hat den Spielraum für die notwendigen Vorarbeiten allerdings sehr stark eingeschränkt“, berichtet Fachbereichsleiterin Astrid Hinterthür, die gleichzeitig Leiterin des Krisenstabs im Kreishaus ist, der die maßgeblichen Corona-Entscheidungen im EN-Kreis trifft.

Trotz der Pandemie, die eben diese Labore stark auslastet, wird laut Kreisverwaltung derzeit über eine europaweite Ausschreibung nach einem Dienstleister und einem Labor für die PCB-Untersuchungen gesucht. Nach den Vorarbeiten – wie zum Beispiel Erstellen der Fragebögen und der Öffentlichkeitsarbeit – sollen die Blutabnahmen und die Analyse durchgeführt werden. Wie das Verfahren im Detail abläuft, darüber wird der beauftragte Dienstleister in Zusammenarbeit mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis so zeitnah wie möglich informieren.

Infektionsrisiko minimieren

„Die Durchführung eines Human-Biomonitoring in Corona-Zeiten stellt uns noch einmal vor größere Herausforderungen. Schließlich rechnen wir mit mehr als 1000 Frauen im gebärfähigen Alter, Kindern und Jugendlichen, denen Blut abgenommen werden soll. Um ein mögliches Infektionsrisiko mit Corona zu vermeiden, benötigen wir ein Konzept ohne lange Warteschlangen und Menschenansammlungen“, sagt Hinterthür. Und so ist PCB plötzlich wieder ein Thema.