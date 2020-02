PCB in Ennepetal: Eine ganze Branche im Fokus

Wenn der PCB-Fund in Ennepetal etwas Positives mit sich bringt, dann die Tatsache, dass nun eine ganze Branche im Fokus steht und so langsam das Ziel aller Beteiligten deutlich wird: durch neue technische Standards verhindern, dass PCB beim Produktionsprozess überhaupt entsteht. Dann muss nämlich auch niemand fürchten, dass diese Stoffe ungehindert in die Luft entweichen könnten.





Die Ennepetaler Firma BIW hofft auf eine branchenverbindliche europäische Konzeption von Schutzstandards, die ihren Ursprung in Ennepetal hätten. Hier könnte sich das Ennepetaler Unternehmen an die Spitze der Entwicklung setzen – auch aus ganz eigenen Interessen. Denn: Bleibt andernorts erlaubt, was in Ennepetal verboten wird, kaufen die Kunden bei der dann günstigeren Konkurrenz und hier wären mehrere hundert Arbeitsplätze in Gefahr. Das sollte unbedingt verhindert werden.