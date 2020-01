Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökostrom und Energiesparkampagne

Eine Reihe von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz hat Ennepetal umgesetzt.

„Wir waren einer der ersten Kunden der AVU, der Ökostrom bezogen hat, und zwar für alle öffentlichen Gebäude“, erklärt Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Und Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer, seit dem 1. Februar 2018 städtische Klimaschutzmanagerin, ergänzt: „Wir haben seit etlichen Jahren ein Projekt, um Energie und Wasser im Rathaus zu sparen.“ Unter anderem würden die Mitarbeiter Strom- und Energiespartipps erhalten, Einsparungen in neue Technik reinvestiert. So konnte man im Rathaus seit 2014 jährlich zwischen 8 und 13 Prozent CO 2 einsparen. Nicht zuletzt hatten die Azubis der Stadt mit einer Kampagne für einen sparsamen Umgang mit Wasser und Energie geworben und dafür beim Projekt „Kommunale Klima- und Energiescouts“ des Deutschen Instituts für Urbanistik sogar einen Preis gewonnen (wir berichteten).

Verschiedene Aktionen zum Thema sind für 2020 vorgesehen. In diesem Monat wolle man sich zusammensetzen, um die Jahresplanung zu machen, so Ellerkamp-Heidemeyer. Eine Quartiersaktion, bei der für ein Wohngebiet gezielt auf die Möglichkeiten energetischer Sanierungen und entsprechende Beratungsangebote hingewiesen werden soll, steht unter anderem auf dem Plan.