Oehder Tannenbaum grüßt wieder alle Schwelmer

Seit dem Wochenende steht wieder der Weihnachtsbaum am Kreisverkehr an der Oehde.

Schwelm. Trotz der Pandemie: Die Nachbarschaft Oehde wünscht mit einem Tannenbaum am Kreisel auch dieses Jahr allen Schwelmern eine schöne Adventszeit.

Ein Tannenbaum ziert seit dem Wochenende wieder die Einfahrt zum Kreisverkehr am Ochsenkamp. Die Nachbarschaft Oehde sorgt auch in Corona-Zeiten erneut für den Weihnachtsschmuck, mit dem die Besucher, die aus Richtung Wuppertal in die Kreisstadt kommen, traditionell in der Adventszeit willkommen geheißen werden. Darüber hinaus haben die Nachbarn noch den Edelstahl-Rohren im Inneren des Kreisels in diesem Jahr eine überdimensionale Nikolausmütze aufgesetzt. „Trotz der Pandemie hat es sich die Oehde nicht nehmen lassen, einen Gruß zu senden“, schreibt uns Annette Köhler im Namen der Nachbarschaft.