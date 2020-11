„Oasis Church“: Eine neue Kirche in Ennepetal

Ennepetal. Die Oasis Church hat das ehemalige Pfarrhaus neben der Kirche St. Martin am Büttenberg in Ennepetal bezogen. Ein Besuch in der Pfingstgemeinde.

Eine neue Kirche gibt es in Ennepetal: die „Oasis Church“, eine Pfingstgemeinde. Direkt neben der Kirche St. Martin am Büttenberg ist noch zu lesen „Kroatische Gemeinde“. Doch das wird sich bald ändern. „Oasis Church“ wird es dann heißen.

Im ehemaligen katholischen Pfarrhaus ist die kleine Gemeinde, die bisher in Gevelsberg ansässig war, schon angekommen, hat dort Gottesdienste gefeiert und auch fleißig gearbeitet. Die lange nicht benutzten Räume wurden in Eigenarbeit wieder ansehnlich gemacht. „Als erstes haben wir einen Raum für Kinder eingerichtet, denn die sollen ungestört spielen können. Familie und Gemeinschaft sind für uns wichtig“, erklärt Andreas Timmler vom Team der Gemeindeleitung, der zum Gespräch in den Raum lädt, in dem sich die Gemeinde trifft. Noch füllen nur Stühle im Corona-Abstand das wohl ehemalige Wohnzimmer des katholischen Pfarrers. Seitlich steht ein Fernsehgerät. Das Wort „Jesus“ leuchtet vom Bildschirm.

Moderne Übertragungstechnik

Er, der für die Christenheit der Sohn Gottes ist, steht im Mittelpunkt der Oasis Church, die dem „Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden“ angehört. Die moderne Übertragungstechnik hilft derzeit im Gottesdienst. „Der Gesang ist für uns wichtig. Da wir wegen der Pandemie nicht selbst singen dürfen, nehmen wir Youtube“, sagt Andreas Timmler. Er strahlt dabei Ruhe aus.

„Für uns ist die Gemeinschaft wichtig. Es gibt keine festgelegte Gottesdienstordnung“: Andreas Timmler vor dem ehemaligen katholischen Pfarrhaus. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Das Ankommen im Gottesdienst sei mit Maske, für einige Besucher schon vor der offiziellen Zeit um 10.30 Uhr. „Für uns ist die Gemeinschaft wichtig. Es gibt keine festgelegte Gottesdienstordnung“, erklärt Timmler. Lobpreis und Anbetung seien aber ein Bestandteil des Gottesdienstes, der oft mit einem Impulsvortrag eröffnet werde. „Wir verstehen uns als Werkzeuge Gottes“, erläutert er. „Was Gott in unsere Herzen spricht, können wir mitteilen, sowohl in der Gemeinschaft im Gottesdienst als auch in Kleingruppen. Hier kann jeder seine Sorgen und Ängste vortragen, Gott um Hilfe bitten.“ In diesen Kleingruppen wollen die zwischen 20 und 25 Oasis-Besucher Glaube und Gemeinschaft vertiefen.

Obwohl die Oasis-Church rechtlich ein eingetragener Verein ist, spricht das Leitungsmitglied nicht von Mitgliedern, sondern von Menschen, die mit Jesus unterwegs sein wollen. So seien auch Besucher willkommen. Die Grundlage des Glaubens sei die Bibel mit ihrer Schöpfungsgeschichte. Von Adam und Eva? Andreas Timmlers Antwort: „So kann es doch gewesen sein“, und sagt dann ergänzend: „So wird es wohl gewesen sein.“ Auf jeden Fall zeige sich Gott auch in der Natur. Es sei ein gütiger Gott, der die Menschen liebe. Man müsse nur die Herzen für ihn öffnen.

Dann erzählt Timmler, wie in seinem persönlichen Umfeld eine schlimme Krebserkrankung auftrat. „Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir haben gemeinsam gebetet. Einen Tag später im Krankenhaus. Die Ärzte konferierten und zeigten uns die neuesten Bilder und Tumormarker. Vom Krebs war nichts mehr zu sehen. Auch die Ärzte konnten sich das nicht erklären und sprachen von einem Wunder.“

2014 im privaten Kreis gegründet Die „Oasis Church“ wurde im Jahre 2014 in einem privaten Kreis gegründet von Menschen, die bis dahin in der K 3-Kirche in Schwelm ihre Heimat hatten. „Unser Gefühl sagte: Wir müssen eine neue Kirche gründen“, erklärt Andreas Timmler. Der erste Gottesdienst habe in einem Wohnzimmer stattgefunden, so Timmler. In Gevelsberg sei man dann heimisch geworden. Wie berichtet, ist dort das Gemeindehaus (es gehörte der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gevelsberg) verkauft worden. Am Büttenberg in Ennepetal konnte nun die „Oasis Church“ das ehemalige Pfarrhaus von der Katholischen Kirchengemeinde mieten. Sie leiten die Gemeinde: Bernd und Katja Kobischke, Dietmar und Angelika Müller, Andreas und Heike Timmler sowie Andreas und Anke Karpinski.

Timmler berichtet auch, dass er ein Gebetstagebuch führe. „Auch das Vortragen von vermeintlich kindlichen Bitten an Gott findet Gehör“, ist er sich sicher. Natürlich habe er manchmal Gottes Wirken erst im Nachhinein verstanden und manchmal sei er auch im Gebet erzürnt gewesen. „Aber wir sind begeisternd in unserer Beziehung zu Gott und unsere Leidenschaft gilt Gottes Wort und seiner Anbetung“, sagt Andreas Timmler, und so steht es auch auf der Homepage der Oasis Church.

„Das Leben ist schön!“ Auch das ist eine Aussage von Andreas Timmler. Wer die Oase am Büttenberg aufsuche, solle gestärkt durchs Leben gehen können. Politische Aussagen in der Kirche? „Nein, aber wir beten, dass die Verantwortlichen richtige Entscheidungen treffen“, sagt Timmler.