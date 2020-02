Notärztin, Mutter, Feuerwehrfrau in Schwelm: Rebecca Wiesner

Wie viele Menschen Dr. Rebecca Wiesner ihr Leben verdanken? Das weiß sie selbst nicht so genau. Sie ist Chefärztin der Intensiv- und Notfallmedizin im Schwelmer Helios-Klinikum, sie ist seit vielen Jahren als Notärztin unterwegs. Und als sei das noch nicht genug, ist sie auch noch als einzige Frau im Löschzug Winterberg an den Einsatzorten im Schwelmer Stadtgebiet in ihrer Freizeit unterwegs. Ganz nebenbei hat sie auch noch Familie und sich im Job stets auch in einer Männerwelt behauptet.

Sie haben so vielen Menschen geholfen. Mussten Sie sich jemals in die Hände Ihrer Kollegen begeben?

Ich hatte zwei Skiunfälle in meinem Leben und war deshalb selbst im Krankenhaus. Seitdem sagen mir die Kollegen immer, dass ich bloß aufpassen soll, wenn ich sage, dass ich wieder in den Skiurlaub fahre.

Sie arbeiten in der Intensiv- und Notfallmedizin, erleben heftigste Dinge. Was reizt Sie an diesen Aufgaben?

Besonders macht diese Aufgabe die Wichtigkeit von raschen Entscheidungen. Diese sind oft für alles Weitere maßgeblich, entscheiden darüber, was mit den Patienten passiert. Das ist insbesondere in meiner Funktion als Notärztin und an großen Einsatzstellen als leitende Notärztin gefordert. Dann muss ich die Mediziner sinnvoll und zum Wohle der Patienten koordinieren.

Sie sehen die schrecklichsten Dinge an den Einsatzstellen, sind hautnah an menschlichen Tragödien. Was nehmen Sie davon mit nach Hause?

Ich habe dort eine Aufgabe, auf die ich mich konzentriere und es gibt an den Einsatzstellen viel Routine. Natürlich nimmt man als Notärztin aber gewisse Dinge mit nach Hause, kann sie nicht vergessen. Es gibt diese drei bis vier Schlüsselerlebnisse im Leben, die einem immer präsent sind. Noch eines davon und ich höre auf. Ich habe meine Leute, mit denen ich darüber sprechen kann, ich kann Dinge verarbeiten, aber es gibt auch diesen Punkt, an dem sich jeder entscheiden muss, was noch geht und was nicht mehr geht.

Wie oft sind Sie als Notärztin unterwegs?

Ich fahre etwa zwei- bis dreimal pro Monat. Es wird aber immer schwerer. Ich bin mittlerweile stellvertretende Ärztliche Direktorin und Chefärztin, kann also nicht mehr so oft fehlen. Immer wenn man als Notarzt gefahren ist, geht man aber am nächsten Tag nach Hause.

Steckbrief Das ist Dr. Rebecca Wiesner aus Schwelm Dr. Rebecca Wiesner ist am, 11. Juli 1967 in Wuppertal geboren, was sie bis heute ärgert. „Ich habe die ersten drei Tage meines Lebens in Wuppertal verbracht, das ist natürlich für mich als waschechte Schwelmerin nicht optimal“, sagt sie und lacht. Dennoch hat sie auch ihren Sohn Till (24) nicht in Schwelm zur Welt gebracht, was dieser ebenso gar nicht toll findet. Gemeinsam mit ihrem Mann Guido und ihrem Sohn ist Rebecca Wiesner in der Freiwilligen Feuerwehr im Löschzug Winterberg bei der Stadt Schwelm aktiv. In ihrer Freizeit fotografiert und reist sie zudem sehr gern und oft. Sie hat in Schwelm ihr Abitur gemacht, anschließend von 1987 bis 1990 ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Grafschaft absolviert. Ihr Medizinstudium begann sie 1991 an der Ruhr-Universität in Bochum. Neben der Uni arbeitete sie als Krankenschwester im Schwelmer Krankenhaus, damals noch Verbandskrankenhaus. 1999 begann sie ihre ärztliche Laufbahn in der Medizinischen Klinik. Acht Jahre später wurde sie Oberärztin und war längst ein bekanntes Gesicht im Hause. Nach weiteren zehn Jahren wurde sie Chefärztin der Klinik für Intensivmedizin, die unter ihrer Führung zu einem eigenständigen Bereich ausgebaut wurde. Seit Beginn des Jahres verstärkt sie die Klinikleitung nun als stellvertretende Ärztliche Direktorin.

Wie motivieren Sie sich für die Intensiv- und Notfallmedizin?

Das muss ich gar nicht. Ich gehe unendlich gern arbeiten, verbringe sehr, sehr viel Zeit hier. Das was ich tue, ist genau das Richtige für mich. Und genau das predige ich auch meinem Sohn bereits: Das Wichtigste ist, dass man seinen Beruf gern ausübt. Ich mag auch die schönen Dinge, die Dankbarkeit, wenn man im Gespräch mit den Familien beispielsweise merkt, dass man einem Patienten einen würdigen Abschied bereitet hat oder wenn Therapien erfolgreich waren. Eine Patientin bringt mir beispielsweise seit drei Jahren stets am ersten Advent Plätzchen.

Wie hat sich der Beruf seit Beginn Ihre Ausbildung 1987 verändert?

Damals war es kaum möglich, in der Pflege einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Erst nach 15 Bewerbungen habe ich eine Ausbildung bekommen. Ebenso war es Ende der 90er, als ich mein Studium beendet hatte, nicht einfach, eine Stelle als Arzt im Praktikum zu bekommen. Ich habe damals weniger verdient als der Zivi. Das hat sich extrem verändert. Die Perspektiven sind hervorragend für junge Menschen. Das große Problem ist: Es gibt viel zu wenige Studienplätze für Mediziner.

Welche Gründe gibt es dafür?

Durch Arbeitszeitgesetze – zum Beispiel die wegbrechenden 24-Stunden-Schichten – sind die Bedarfe an Ärzten extrem gestiegen. Außerdem gehen viele, die Medizin studieren, lieber ins Ausland oder in die Wirtschaft. Heißt: Wir müssen eigentlich noch mehr Leuten das Studium ermöglichen. Wer einen Abschluss in Medizin hat, der hat hervorragende Perspektiven.

Sie selbst sind Chefärztin und in der Klinikleitung. Mussten Sie sich als Frau durchbeißen?

Als ich angefangen habe, waren in den hohen Positionen fast ausschließlich Männer, heute ist das hier in Schwelm überhaupt nicht mehr so. Mich persönlich interessiert ein „-in“ am Wortende nicht. Mir ist das Geschlecht völlig egal. Es geht darum, wie man im Team miteinander umgeht, es geht um Kompetenzen und Kollegialität, da ist es völlig egal, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Ich muss die notwendige Qualifikation für eine Führungsposition mitbringen. Das machen wir hier jedem gleichermaßen möglich. Nur an einer Stelle unterscheide ich mich von den männlichen Kollegen.

Und die wäre?

Als ich nun mit den Chirurgen auf einen Flur kam, da fand ich die Wände doch sehr kahl. Es war alles so trist. Da hat man schon gesehen, dass hier fast ausschließlich Männer arbeiten. Ich habe davon nach kurzer Zeit die Nase voll gehabt und habe meine Urlaubsalben durchforstet. Ich bin eine sehr leidenschaftliche Fotografin und wir bereisen die ganze Welt. Ich fotografiere mit Vorliebe Menschen, habe da die schönsten Motive herausgesucht und an die Wände gebracht. Seitdem bin ich so etwas wie die Klinikgaleristin. Das ist der wohl deutlichste Unterschied zu den Männern

Und wie sieht das bei der Feuerwehr aus? Sie sind in Ihrer Freizeit ja auch noch im Löschzug Winterberg aktiv.

Das ist richtig. Ich wollte mich irgendwann auch ehrenamtlich engagieren und bin zur Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwelm gegangen. Ich bin Oberbrandmeister, einzige Frau im Löschzug und dort Gruppenführerin. Aber auch hier spielt das Geschlecht eine völlig untergeordnete Rolle.

Wie geht Ihre Familie mit all der vielen Zeit um, die Sie im Krankenhaus und bei der Feuerwehr verbringen?

Irgendwann war klar: Wenn mein Mann und mein Sohn mich noch sehen wollen, müssen sie auch zur Feuerwehr. Wir sind nun alle drei im Löschzug Winterberg aktiv.

Was geht denn dann im Hause Wiesner ab, wenn es in Schwelm brennt?

Das ist spannend, dann gehen drei Melder und bei uns startet das Wettrennen zu den Autos. Das ist immer ein Heidentheater – vor allem, wenn das nachts passiert. Während mein Mann Guido und ich auch schon mal auf den anderen warten, ist mein Sohn Till als Heißsporn unterwegs. Der fährt los, wenn er als Erstes im Auto ist; und wer nicht rechtzeitig neben ihm sitzt, muss dann selbst zusehen, wie er zum Gerätehaus kommt.