Nochmal anschauen

Matthias Frost ist bei der Stadt kein Unbekannter. Mehrmals schon hat er angesetzt, um die Situation an der Herminghauser Straße aus Sicht der Anwohner zu verbessern. Die Rechts-vor-links-Markierungen an der Ecke zur Wulfhorststraße beispielsweise gehen auf seine Initiative zurück. Beim Treffen vor Ort mit ihm zeigte sich übrigens, dass es immer noch gar nicht so wenige Autofahrer gibt, die die Markierungen ignorieren und mit deutlich unangemessener Geschwindigkeit an der Einmündung vorbeifahren.





Nun wendet sich Frost nicht mehr an die Stadt, sondern sucht den Weg über die Öffentlichkeit. Dies hat einen Grund. Seine Bitte um Hilfe blieb unerhört, die Stadt sieht keinen weiteren Handlungsbedarf. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei der Herminghauser Straße und bei Gut Rutenbecke um ganz normale Straßen außerhalb der Ortschaft. Auf denen hätten Fußgänger keine Bevorrechtigung und es sei gegenseitige Rücksichtnahme gefordert, steht in dem Schreiben. Und: „Kinder sollten daher auch niemals unbeaufsichtigt im Straßenraum spielen“.





Das ist formal richtig, klingt im Kontext eines Verkehrsraumes, wo Kinder gerne spielen, aber unglücklich und ist wahrscheinlich so auch nicht gemeint.





Daher: Wenn zutrifft, wovon Matthias Frost spricht, muss eine Lösung her. Die Zuständigen sollten die Situation noch einmal unter die Lupe nehmen.