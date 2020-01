Neuer Roman des Ennepetaler Autors Markus J. Beyer

In den engen Gassen von Altena passiert Gruseliges. Da taucht auch noch ein Dichter auf, der einem berühmten Dichterfürsten ähnelt und auch einen ähnlichen Namen trägt wie Goethe: Wolfhan Jogang Goethen. Man ahnt: ein Roman führt u. a. in die Geschichte der Stadt an der Lenne. Der Autor des neuen Buches „Dunkle Dichter“ ist schon lange bei Jugendlichen kein Unbekannter: Markus J. Beyer hat schon viele Jugendbücher veröffentlicht. Beruflich unterrichtet der Lehrer an der Sekundarschule und arbeitete zuvor an der Hauptschule Effey in Voerde. In der Unterrichtseinheit „Darstellen und Gestalten“ bringt er den Schülerinnen und Schülern Künstlerisches nahe. „Es gibt auch Schüler, die lesen meine Bücher und stellen auch Fragen dazu“, sagt er dieser Zeitung.

Fiktion und Realität

Der Umschlag des Buches „Dunkle Dichter“ führt schon zu einer Frage: „Wer ist Merle F. Schiller?“ Ihr Name steht dort, wo der Autor sich sichtbar macht. Als Herausgeber wird kleiner gedruckt Markus J. Beyer genannt. Die Auflösung des „Rätsels“: Markus J. Beyer, der Autor, lässt Merle, eine der Hauptfiguren in seinem Buch, als Ich-Erzählerin auftreten.

Ein Rätsel ist somit gelöst. Beyer lässt in seinem Buch Moderne, Fiktion und Realität aufeinandertreffen. Als Lehrer kennt er die Sprache und Denkart junger Menschen. Und damit alles passt, hat er auch in Altena recherchiert und viel Geschichtliches aus dem Stadtarchiv lebendig gemacht.

Infobox Schon viele Bücher veröffentlicht Das Buch „Dunkle Dichter“ von Markus J. Beyer, erschien im Woll-Verlag (Schmallenberg), hat 456 Seiten und kostet 14,90 Euro. ISBN 978-3-948496-00-5. Die Illustrationen stammen ebenfalls vom Autor. Markus J. Beyer wurde 1967 in Plettenberg geboren, studierte in Bochum und Passau Katholische Theologie sowie in Dortmund Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Seit 1995 ist er als Lehrer tätig, seit vielen Jahren in Ennepetal an der Hauptschule Effey, der heutigen Sekundarschule. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u. a. auch im Herder-Verlag. Im Selbstverlag erschien sein Buch „Und am Himmel kein Zeichen – ein Gleichnis“. Es thematisiert den Holocaust. Ein Buch über dunkle, unmenschliche Zeiten.

Dass Beyer auch viel Fantasie einsetzt, das schätzen junge Leute nicht nur an der Sekundarschule. Markus J. Beyer liebt das literarische Schreiben, das Reich der Fantasie. „Für mich ist das Entspannung“, sagt er. Schon als Zwölfjähriger habe er seinem Vater zum Geburtstag eine Saurier-Geschichte geschrieben.

„Seine bisherigen Veröffentlichungen sind bekannt dafür, dass sie in etwas Geheimnisvolles entführen, dass sowohl historisch weit zurückliegende Szenerien als auch allein seiner Fantasie entsprungene Schauplätze umweht“, lässt der Woll-Verlag aus Schmallenberg (Sauerland) wissen.

Worum geht es im Band „Dunkle Dichter“? Da ist die junge Merle, neugierig auf ein mysteriöses Erdbeben, das im 18. Jahrhundert die Stadt Altena erschüttert haben soll. Merle hat einen Onkel namens Bömmerlöh, ein Erfindergeist, der einen Zeitreise-Stuhl erfunden hat. So geht es in der ersten Hälfte des Buches ins Jahr 1772, die zweite Hälfte handelt von der Gegenwart.

Jahrelanger Prozess

Das Ur-Manuskript schrieb Markus J. Beyer schon vor sieben oder acht Jahren. Die damals 60 Seiten umfassende Geschichte schrieb er für seine Kinder. In der ursprünglichen Fassung war von Altena noch keine Rede. Vor etwa vier Jahren, so erzählt es Beyer, sei er auf die Idee gekommen, das Ganze noch einmal zu bearbeiten. Goethe sollte darin vorkommen. Verortet werden sollte die Geschichte in Wetzlar. (Dort hat Goethe 1772 den Sommer verbracht. Die Stadt diente ihm als Kulisse für seinen Roman „Die Leiden des jungen Werther“; die Red.).

Der Ennepetaler Autor Markus J. Beyer mit seinem Buch „Dunkle Dichter“ in Altena. Der Roman führt in die Geschichte der Stadt. Foto: Woll-Verlag

Doch als der Sauerländer Beyer zum ersten Male in Altena den Erlebnisaufzug benutzte, stellte er fest: „Die Handlung muss in Altena spielen, in den engen Gassen.“ Man muss wissen, Beyer wurde in Plettenberg geboren, wohnt inzwischen in Halver und kennt die Burg Altena von vielen Besuchen.

So hat der Jugendroman, der auch Erwachsene faszinieren wird, Bezüge zu historischen und fiktiven Figuren der Literaturgeschichte, geschrieben mit Humor und Feingefühl für Sprache.

Nach der Schule sitzt Beyer derzeit wieder am PC und schreibt und schreibt. Das neue Buch soll noch in diesem Jahr erscheinen. Es geht um Shakespeare und Schule. Sicherlich auch höchst interessant für die jungen Leute der Ennepetaler Sekundarschule.