Gevelsberg. Die Hasenclever-Schule in Gevelsberg hat einen neuen Leiter. Paul-Martin Belitz übernahm den Chefsessel der Förderschule nach einjähriger Vakanz.

Kein Kind gleicht dem anderen. Kinder brauchen Hilfe beim Lernen, einige mehr, andere weniger. Insbesondere Kinder mit Lern- und Entwicklungsverzögerungen sowie Kinder mit Erziehungsschwierigkeiten brauchen Hilfen. Und eben diese bietet die Ferdinand-Hasenclever-Schule, die Städtische Förderschule Gevelsberg. Mit Beginn des neuen Schuljahres am 12. August trat Paul-Martin Belitz dort sein neues Amt als Schulleiter an.

Dort wo er einst als Referendar begann und bis dato auch selbst unterrichtete, nimmt er nun auf dem „Chefsessel“ Platz. Der 37-jährige tritt nämlich die Nachfolge von Ulrike Tewes-Dominicus an und ist der neue Schulleiter der Ferdinand-Hasenclever-Schule. Eine Stelle die seit 2019 vakant war, insgesamt dreimal ausgeschrieben wurde und für die der aus Herne stammenden Pädagoge (seine Frau kommt übrigens aus Gevelsberg) im wahrsten Sinne des Wortes brannte. Im Hinterkopf stand bei ihm allerdings auch immer wieder die Frage, wie wohl das Kollegium darauf reagieren würden, wenn es klappt. Unbegründete Zweifel, wie sich schnell zeigte, da die Reaktionen durchweg positiv waren. „Ich bin happy, alle sind happy“, meint Belitz.

Umbau der Schule abgeschlossen

Glücklich ist man an der Schule auch darüber, dass nach zweieinhalb Jahren Umbauphase nun endlich wieder ein „Unterricht ohne Schlagbohrgeräusche“ stattfinden kann. Auch wenn dieser in der momentanen Zeit in vielerlei Hinsicht geprägt ist von den bestehenden Corona-Maßnahmen. „Maskenpflicht gibt es außerhalb des Unterrichts im Gebäude“, erzählt Paul-Martin Belitz, und fügt hinzu, dass die Kinder und Jugendlichen jedoch durchaus Akzeptanz und Toleranz zeigen würden, „wenn jemand im Unterricht doch mit seiner Maske dort sitzt“.

An der Hasenclever-Schule stehen vor allem die Förderung der Wahrnehmung und Bewegung, der Sprache, des Verhaltens, des Handelns und Denkens im Vordergrund. Die Lehrkräfte unterstützen die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen bei deren selbstständigen Lebensführung sowie bei der Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit.

1907 gegründet Namensgeber der Schule, die 1907 ihren Betrieb aufnahm, war der evangelische Pfarrer und Bildungsreformer Ferdinand Hasenclever (1769-1831), der einige Jahre als Pfarrer in Gevelsberg wirkte und später auch zum Schulkommissar für den Bereich Schwelm ernannt wurde. Förderschwerpunkte der Hasenclever-Schule sind in der Primarstufe Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung. Förderschwerpunkt in der Sekundarstufe I ist Lernen. Homepage: www.fhs.schule

Derzeit sind es rund 150 Schülerinnen und Schüler die an der Institution im Schulzentrum West unterrichtet werden. „Im Laufe eines Jahres stoßen jedoch immer wieder welche hinzu“, erklärt der Schulleiter. Denn die Förderschule sei ein durchlässiges System, deren Aufgabe darin liege, zu schauen, ob ein Kind vor Ort oder doch auf einer Regelschule am besten aufgehoben ist, erklärt Belitz. Und dies gelinge nur mit einem multiprofessionellen Team, zu dem unter anderem auch Logopäden und Ergotherapeuten gehören, sowie dem engen Kontakt zu den Familien. „Unsere Schüler brauchen besondere Nähe und Zuwendung und viele haben auch nicht die Möglichkeit, zuhause mit Unterstützung zu arbeiten“, sagt der Schulleiter.

Schüler sollen nicht nur daddeln

Für die Zukunft möchte Paul-Martin Belitz das schon vorhandene Netzwerk der Schule erweitern und auch beim Thema Digitalisierung nach vorne gehen. Gerade in Zeiten von Corona sei dies ein enorm wichtiger Aspekt. „Keiner von uns weiß, ob es vielleicht noch einmal zu einem Lockdown kommen wird“, so Belitz. Dann wäre nämlich wieder Distanzunterricht angesagt und man müsste auf digitaler Schiene unterrichten. Die Schülerinnen und Schüler sollten auf ihren Geräten daher nicht nur„daddeln“, sie sollten und müssten lernen, diese sinnvoll zu nutzen.

Kinder fit zu machen für ihr Leben – das ist sein und das Ziel des gesamten Kollegiums. „Darum ist es auch wichtig, dass die Eltern mitmachen und uns bei der Förderung ihrer Kinder unterstützen“, so der abschließende Kommentar des ehemaligen Referendars und jetzigen Schulleiters der Ferdinand-Hasenclever-Schule.