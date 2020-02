Das Abo für die „Kultgarage“ soll im Vergleich zum Einzelkartenkauf attraktiver werden. Daher wird der Eintritt für die Veranstaltungen der Kabarett- und Comedy-Reihe an der Abendkasse um zwei Euro erhöht. Zudem soll das bisher im Preis enthaltene Freigetränk für alle Einzelkarten, also auch im Vorverkauf, entfallen. Dadurch möchte die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, die die Kabarett-Reihe im Haus Ennepetal veranstaltet, mehr Besucher für ein Abo gewinnen.

Das Abo beinhaltet alle fünf Veranstaltungen einer Saison (von Mai bis September jeweils am zweiten Freitag eines Monats) und soll demnach wie bisher 60 Euro – inklusive Freigetränk pro Abend – kosten. „Wir sind im Vergleich zu ähnlichen Veranstaltungen in den Nachbarstädten sehr günstig“, betonte Bianca Euteneuer, Leiterin des Kulturbereichs im Rathaus. Dort lägen die Preise zwischen 15 und 30 Euro. Rechnet man das Freigetränk im Wert von 3 Euro an, zahlen „Kultgarage“-Abonnenten in Ennepetal nur 9 Euro pro Abend.

Rückläufige Besucherzahlen

Trotz des extrem günstigen Preises waren die Abo-Zahlen der 2010 von der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld ins Leben gerufenen Reihe, für die seit 2017 die Kluterthöhle und Freizeit GmbH verantwortlich zeichnet, zuletzt spürbar rückläufig. 2018 hatten noch 101 Besucher alle fünf Veranstaltungen im Paket gebucht, im vergangenen Jahr waren es nur 58. „Wir möchten daher das Abo im Vergleich vorteilhafter gestalten“, erläuterte Bianca Euteneuer in der Ausschusssitzung. Der Abo-Preis bleibt demnach unverändert, auch das Freigetränk gibt es weiter. Der Preis für Einzelkarten an der Abendkasse wird hingegen von 15 auf 17 Euro angehoben. Unverändert bei 15 Euro soll der Preis für Einzelkarten im Vorverkauf bleiben, allerdings entfällt auch hier das bisher enthaltene Freigetränk.

Die Vorverkaufskarten böten mehr Planungssicherheit und sollten daher im Vergleich zur Abendkasse günstiger angeboten werden, heißt es dazu von Seiten der Veranstalter. Bei etwa 60 Einzelkarten, die verkauft würden, gehe es durch den Wegfall des Freigetränks weniger um Einsparungen als um eine Erhöhung der Attraktivität für das Abo, betonte Bianca Euteneuer.

Zuschuss für Abo-Angebot Sparkasse bleibt Theater-Sponsor Das Theaterabo im Rahmen des Städtischen Kulturprogramms wird auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021 von der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld mit 5000 Euro als Beitrag zur Ausfallbürgschaft bezuschusst. Ursprünglich hatte das heimische Finanzinstitut mitgeteilt, den Betrag nicht mehr beisteuern zu wollen. In Gesprächen mit dem Sparkassenvorstand habe Bürgermeisterin Imke Heymann erreicht, dass der Zuschuss zunächst weitergezahlt werde, teilte der Vorsitzende Volker Imlau (FDP) im Kulturausschuss mit. Daher wurde die Sitzungsvorlage zur veränderten Kostenkalkulation von der Tagesordnung genommen. Die Stadt war bereits in den Haushaltsberatungen im Vorjahr dem Vorschlag der Konzertdirektion Landgraf als Vertragspartner für das Theaterangebot gefolgt, die Ausfallbürgschaft für das defizitäre Abo von 10.250 auf 15.000 Euro zu erhöhen. Außerdem wurden weitere Mittel für die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG als Auftragnehmerin in den Haushalt eingestellt: 6300 Euro zusätzlich, um den Kostenaufwand für die Durchführung der Veranstaltungen in voller Höhe abzudecken, sowie 3000 Euro zusätzlich für Marketingmaßnahmen. Der Kulturausschuss hatte sich zuvor für eine Beibehaltung des „qualitativ hochwertigen und preisgerechten Angebots“ ausgesprochen.

Während der Ausschuss die künftige Preisgestaltung zustimmend zur Kenntnis nahm, nutzten einige Mitglieder die Diskussion, um einen Wechsel des Veranstaltungsortes anzuregen. „Ich habe jahrelang ein Abo gehabt“, erklärte Gisela Dottschadis (SPD). Die „Kultgarage“, die im ersten Jahr in der Tiefgarage der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle in Milspe stattfand, habe lange im gemütlichen Veranstaltungsraum der Sparkasse stattgefunden. Auch später habe man mit dem Industriemuseum gute Akzente gesetzt. Doch das Haus Ennepetal sei nicht die passende Adresse. „Da steht ein Künstler allein auf der großen Bühne und die Zuschauer verlieren sich im großen Saal“, so Dottschadis. Sie fragte, ob nicht die Rückkehr in einen kleineren Rahmen möglich sei. Antje Scherie (AfD) regte einen Umzug in die Stadtbücherei an. „Das wäre nicht so unpersönlich“, meinte sie. Auch Theo Bicking (SPD) sprach sich für die im Vorjahr ins Ennepe City Center umgezogene Bücherei aus. „Wir sollten versuchen, mit unserem neuen öffentlichen Ort für Kultur möglichst viele Synergien zu schöpfen“, sagte er und brachte eine mögliche Zusammenarbeit mit den Gastronomen am Marktplatz ins Gespräch.

„Ich nehme mit, dass der Saal im Haus Ennepetal suboptimal ist“, erklärte Fachbereichsleiter Michael Schmidt abschließend. Er werde daher das Gespräch mit der Kluterthöhle und Freizeit GmbH suchen, die als Veranstalter maßgeblich sei. Schmidt erklärte, dass die Bücherei-Räume sehr begehrt seien. „Wir müssen auch bedenken, dass wir andere Standorte schwächen, wenn wir mehr in der Bücherei stattfinden lassen. Wir versuchen ja, verschiedene Nutzungen entsprechend den Orten in der Stadt zu verteilen.“ Auch der im Vergleich zum Haus Ennepetal höhere logistische Aufwand, etwa durchs Herbeischaffen der Stühle und der technischen Anlage, sei zu berücksichtigen.