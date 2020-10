Die Evangelische Stiftung Loher Nocken ist bereits sehr vielfältig in der Jugendhilfe engagiert. Nun ist auf dem Gelände an der Lohernockenstraße in Voerde eine weitere Einrichtung eröffnet worden: Die Kita „Loher Nocken Zwerge“. Seit 14 Tagen betreut das achtköpfige Team um Leiterin Kristin Peters Kinder in zwei Gruppen, die nach grundlegendem Umbau in den ehemaligen Verwaltungstrakt der Stiftung eingezogen sind.

Insgesamt 30 Kindern bietet die Kindertagesstätte Platz. In der einen Gruppe können 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut werden, in der anderen zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahre. „Aktuell sind es 23 Kinder, die anderen kommen im November, Dezember und Januar“, berichtet Kristin Peters. Die 32-Jährige war bislang als Erzieherin in der AWo-Kita Fettweide tätig und übernahm nun die Leitungsaufgabe bei den Loher Nocken Zwergen. Etwa zwei Drittel der Kinder kommt übrigens derzeit aus den Einrichtungen der Stiftung, die nicht zuletzt Mutter-Kind-Wohnhäuser betreibt, ein Drittel sind Kinder aus ganz Ennepetal. Geöffnet ist von 7 bis 16 Uhr, buchbar sind 45, 35 und 25 Stunden Betreuung, aktuell sind Kinder für 35 und 45 Stunden da.

In den ehemaligen Verwaltungsräumen im Erdgeschoss des Altbaus ist die neue Kita Loher Nocken Zwerge eingerichtet worden. Foto: Hartmut Breyer / WP

Ein paar Baustellen gibt es noch in dem altehrwürdigen Bau. Das Außengelände muss noch gestaltet werden, im Innern ist die Ausstattung noch nicht ganz komplett. Betriebsbereit war die Kita nach einem kräftigen Endspurt aber wie geplant zum Monatsbeginn. „Die Zeit war noch sehr hektisch vor dem 1. Oktober“, erzählt Stiftungs-Geschäftsführer Dr. Thomas Trapper. „Ich möchte mich beim Mitarbeiterteam bedanken, das kräftig angepackt hat.“ Nachdem die Verwaltung der Stiftung Mitte 2019 in die ehemalige Geschäftsstelle der Baugenossenschaft „Die Voerder“ umgezogen war, konnten die Pläne der Stiftung für eine eigene Kita konkretisiert werden. Nachdem alle Genehmigungen vorlagen, ging der eigentliche Umbau recht schnell. In fünf Monaten wurde aus den Räumen im Erdgeschoss eine Kita. „Die Handwerker haben tolle Arbeit geleistet“, meint Thomas Trapper. Es habe nirgendwo größeren Nachbesserungsbedarf gegeben. An einigen Stellen wurde das alte Mauerwerk als Gestaltungselement frei gelegt. So sehen die Kinder, was unter Putz und Farbe liegt. Das Loher-Nocken-Haupthaus wurde 1881 erbaut, der Anbauteil, in dem nun die Kita eingerichtet wurde, weist einen Jahresstein von 1909 auf.

Zunächst einmal sei der Plan gewesen, dass Kristin Peters und ihr Team in der neuen Kita ankommen und dann gucken, was an Ausstattung noch passt“, sagt der Geschäftsführer. „In den Bewegungsraum kommen noch Geräte“, erklärt Kristin Peters. Außerdem sind für die jeweiligen Nebenräume der beiden Gruppen noch Anschaffungen vorgesehen, um dort Kreativmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen. Ruheräume – für die Kleinen vor allem zum Schlafen, für die Größeren zum „Chillen“ – stehen außerdem zur Verfügung.

Sprache, Musik, Wald und Bewegung

In den beiden Gruppenräumen bilden große Holzspielgeräte, die zum Spielen, Klettern oder auch zum gemütlichen Herumlümmeln einladen, das Herzstück. „Ich hätte das als Kind sehr schön gefunden“, meint die Leiterin, die an der Gestaltung und Einrichtung der Kita-Räume mitwirken konnte. Gefrühstückt wird im Nebenraum, das Mittagessen gibt es in der großen Küche mit Esstischen. Das Büro der Leiterin befindet sich im Erdgeschoss, außerdem gibt es im ersten Obergeschoss einen Personalraum und im Untergeschoss einen Kühlraum für das Essen, das ein Caterer liefert und das von der Küchenkraft zubereitet wird.

Der Schlafraum für die Kinder der U3-Gruppe, in der zehn Kinder betreut werden können. An den Wänden ist noch Platz für Bilder Foto: Hartmut Breyer / WP

Konzeptionelle Schwerpunkte der Loher Nocken Zwerge sollen neben Sprache Musik, Wald und Bewegung sein, wie Kristin Peters erläutert. Musik liegt ihr selbst nahe, ist sie vielen Musikfans doch als Sängerin der heimischen Coverrockband „Smithy“ bekannt. Günstig ist auch, dass die Stiftung einen Musikpädagogen einstellen will, der dann an der Schule Musikunterricht geben kann, im Idealfall auch in der Kita musikalische Früherziehung übernehmen könnte. Der Schwerpunkt Wald liegt im Wortsinne nahe, denn ein großes Waldstück liegt praktisch direkt vor der Tür, ebenso gibt es eine schöne Obstwiese.

„Das Umfeld soll so anregend sein, dass die Kinder selbst etwas entdecken und ihre Ideen entwickeln können“, betont Thomas Trapper. „Wir versuchen, Montessori-Elemente einzubauen.“ Ein Leitsatz dieser Pädagogik laute: „Hilf mir, es selbst zu tun.“

Breites Spektrum der Jugendhilfe Die Evangelische Stiftung Loher Nocken ist eine Einrichtung der Jugendhilfe und betreibt bereits Tages- und Wohngruppen für Jugendliche, Mutter-Kind-Wohnhäuser, eine Kindernotaufnahme, Aufnahmegruppen für Inobhutnahmen sowie eine Förderschule. Nun erweitert die Kita Loher Nocken Zwerge das Spektrum. Aktuell wird das Außengelände am Haus Milsper Straße 39, in dem eine Mädchen-Intensiv-Gruppe ihr Zuhause hat, neu gestaltet. Außerdem geht es voran beim Neubau des dritten Mutter-Kind-Wohnhauses, das an der Lohernockenstraße entsteht. „Da ist alles super im Plan“, so Stiftungs-Geschäftsführer Dr. Thomas Trapper. Wenn alles gut gehe (und die Corona-Lage es zulässt), soll die Eröffnung am 12. Juni 2021 erfolgen – verbunden mit einem Ennepetaler Familientag.

Gemeistert hat die Stiftung die Herausforderung, das Personal für den Kita-Betrieb zu gewinnen – nicht ganz einfach angesichts des seit einigen Jahren massiv verfolgten Ausbaus der Kinderbetreuung. „Der Loher Nocken hat Glück gehabt“, so Thomas Trapper. Man habe schon suchen müssen, aber jetzt ein weitestgehend erfahrenes Team mit Pädagoginnen, Erzieherinnen und einer Heilerziehungspflegerin zusammenstellen können. Letztere ist Fachkraft für Inklusion, die im Konzept der neuen Kita Loher Nocken Zwerge ebenfalls fest verankert ist.

335 Quadratmeter stehen in der neue Kita zur Verfügung. In den oberen Etagen des Hauses sind Tagesgruppen und die Baby-Uni untergebracht. Theoretisch wäre es aber denkbar, die Kita noch zu erweitern, erklärt Thomas Trapper. Doch nun heißt es erst einmal ankommen für die Loher Nocken Zwerge.