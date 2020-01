Neue in der Stadtbücherei Schwelm ist „Hörspiel-Monster“

Die Stadt hat nicht nur die Weichen für den Wechsel in das neue Kulturhaus an der Römerstraße gestellt, sondern auch für die Nachfolge der Büchereileitung. Das ist der Grund, warum das Team vorübergehend auf fünf Köpfe (rechnerisch 2,6 Vollzeitstellen) angewachsen ist. Auf Kornelia Wilberg folgt Jasmin Arnold.

„Wenn ich im Dezember mit 63 Jahren in den Ruhestand gehe, habe ich 40 Jahre in der Stadtbücherei Schwelm gearbeitet“, sagt die Diplom-Bibliothekarin. Angefangen hat sie 1980 am Standort Schulstraße, gegenüber dem Amtsgericht, unter der Büchereileitung von Wilbert Wigge. Dort steht heute ein Mehrfamilienhaus. „Es geht immer weiter, auch wenn man es nicht glaubt“, hat die Noch-Bücherei-Chefin in den zurückliegenden Jahrzehnten gelernt. Das große Problem war damals der Hausschwamm im Gebäude. Es sei eine turbulente Zeit gewesen mit Monaten der Ungewissheit, bis der Umzug an die Hauptstraße beschlossen und 2004 auch umgesetzt wurde. Wo einst Aldi seine Produkte feilbot, gibt es heute Bücher.

Kornelia Wilberg geht mit einem weinenden, aber auch einem lachendem Auge. Im Jahr 2022 steht das 150-Jahr-Jubiläum der Stadtbücherei ins Haus. „Ich hatte eigentlich gedacht, das Jubiläum noch mitzunehmen“, sagt die gebürtige Essenerin. Doch das sei nicht fair gegenüber ihrer Nachfolgerin gewesen. Durch ihren früheren Weggang nun hat Jasmin Arnold Gelegenheit, ihre eigenen Idee und Vorstellungen mit am neuen Standort Römerstraße einzubringen. Dafür freut Wilberg sich jetzt auf Touren mit ihrem Mann, auf Wandern, Fahrradfahren und den Besuch der Stadtbücherei als Kundin. Dann bleibt sicherlich auch Zeit für eines ihrer weiteren Hobbys: „Ich nähe ganz gerne, bin aber nicht gut darin und ich bleibe sicherlich Mitglied im Förderverein der Stadtbücherei, den habe ich schließlich 1996/97 mit gegründet.“

In den nächsten Monaten werden Kornelia Wilberg und Jasmin Arnold Hand in Hand arbeiten. Die 47-jährige Bochumerin ist seit 1. September 2019 das neue Gesicht in der Stadtbücherei. Arnold hat Slawistik, Osteuropäische Geschichte, Film- und Fernsehwissenschaften mit Magisterabschluss an der Ruhr-Universität Bochum studiert und ein Zusatzstudium an der FH Köln im Fach „Master in Library and Information Science“, zu Deutsch in Bibliotheks- und Informationswissenschaften, abgeschlossen.

Der Zufall hat Jasmin Arnold nach Schwelm geführt. „Ich habe meinen Master mit einer Freundin aus Schwelm gemacht und während des Studiums auch stundenweise in der Stadtbücherei Schwelm gearbeitet. Im Februar 2019 hat mich Kornelia Wilberg gefragt, ob ich nicht dauerhaft in Schwelm arbeiten möchte. Ich hätte die entsprechende Qualifikation.“

Jasmin Arnold kann die Arbeit ideal mit ihrem Hobby kombinieren. „Ich bin ein Hörspiel-Monster, habe über 2000 Stücke zu Hause. Besonders Zombie-Hörspiele höre ich gerne“,sagt die Fachfrau.