Neue Helios-Chefin in Schwelm: „Nach fünf Sekunden zugesagt“

Der Bauhelm liegt im Büro und den braucht Claudia Meßthaler auch regelmäßig. Die 32-jährige Düsseldorferin hat von Kirsten Kolligs die Geschäftsführung des Schwelmer Krankenhauses am Martfeld übernommen. Das Helios-Eigengewächs macht da weiter, wo ihre Vorgängerin aufgehört hat: Sie baut kräftig um. Zwischen Zukunftsplänen und Baulärm hat sie Zeit gefunden, sich den Fragen dieser Zeitung im Interview zu stellen.

Sie leben in Düsseldorf, arbeiteten in Bochum – warum haben Sie sich in der Kleinstadt Schwelm beworben?

Nachdem klar war, dass Kirsten Kolligs das Unternehmen verlässt, hat mich unser Regionalgeschäftsführer gefragt, ob ich den Posten übernehmen will. Ich habe innerhalb von fünf Sekunden zugesagt. Schwelm hat im Unternehmen einen sehr guten Ruf, es liegt in Fahrdistanz zu meinem Wohnort. Gleichzeitig ist dies eine große berufliche Herausforderung, diese sehr familiäre Klinik weiterzuentwickeln.

Was haben Sie denn im Schwelmer Klinikum vorgefunden?

Ein extrem aufgeschlossenes und gut strukturiertes Haus. Das merke ich vor allem daran, dass die Abteilungen miteinander sprechen, miteinander planen. Viele Teile des Hauses sind bereits modernisiert – man denke nur an die Komplettsanierung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe während der vergangenen beiden Jahre.

Steckbrief Geboren in Jena: Claudia Meßthaler (32) Claudia Meßthaler ist am 2. November 1987 in Jena geboren worden und in Weimar aufgewachsen. In Jena studierte sie nach dem Abitur BWL und kam anschließend ab November 2013 in das Trainee-Programm der Helios-Gruppe. Sie kletterte klassisch die firmeninterne Karriereleiter hinauf, war zuletzt im St.-Josefs-Hospital in Bochum-Linden Geschäftsführerin. Sie ist verheiratet, hat keine Kinder und ist in ihrer Freizeit am liebsten an der frischen Luft. „Rennrad, wandern, Fernreisen, Skifahren“, zählt sie auf.

Hatten Sie denn bereits zuvor Berührungspunkte nach Schwelm?

Beruflich in erster Linie mit der Apotheke, weil diese andere Kliniken mit beliefert. Von Herrn Dr. Müschenborn hatte ich natürlich auch schon gehört, er ist ja seit sehr vielen Jahren bereits im Unternehmen. Ich freue mich sehr darauf, diese Stadt und ihre Bewohner kennenzulernen. Witziger Weise gibt es privat doch eine alte Verbindung hierher. Ich bin in Weimar aufgewachsen und dort lebt auch meine Familie. Mein Patenonkel kommt ursprünglich aus Schwelm. Als er erfuhr, dass ich in seiner Geburtsstadt arbeiten werden, war er sehr bewegt und sagte: „Siehst Du, alles macht am Ende Sinn. Dieser Arbeitsplatz wurde Dir quasi in die Wiege gelegt.“

Für viele ihrer Vorgänger auf dem Posten der Geschäftsführung war das Helios-Klinikum in Schwelm nur eine Durchgangsstation. Ihre Vorgängerin Kirsten Kolligs war mit knapp fünf Jahren sogar vergleichsweise lange in der Verantwortung. Welche Perspektiven haben Sie?

Ich habe mich – ehrlich gesagt – nicht damit beschäftigt, wie lange ich bleibe. Mein Mann macht beruflich das gleiche wie ich, wir arbeiten beide in Fahrdistanz zu unserem Zuhause. So wie es jetzt ist, fühlt es sich gut an und ich denke, dass ich mich lange Zeit hier einbringen möchte.

Was sind die nächsten Veränderungen im Krankenhaus?

Wir bekommen zunächst einmal sehr viel positives Feedback zu den neuen Kreißsälen und den neuen Stationen auf der dritten Etage. Zwei weitere Flure werden dort ab Mitte 2020 kernsaniert, damit die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in ihren neuen Bereich ziehen kann. Die Geburtshilfe und die Kinderklinik werden künftig direkte Nachbarn sein, was durchaus Sinn ergibt. Zudem werden wir ab dem kommenden Jahr das Wegeleitsystem komplett überarbeiten. Alles soll übersichtlicher und intuitiver werden. Sukzessive werden auch die Stationen im Haus renoviert und ein besonderes Anliegen sind uns die Verbesserung und Verschönerung der Wartebereiche auf den einzelnen Ebenen. Außerdem wird die Tagesklinik der Geriatrie in der dritten Etage mit eingebunden. Die Patientenzimmer bleiben bestehen, es wird einen neuen Aufenthaltsraum sowie neue Räume für die Physiotherapie geben.

Auch aktuell laufen Umbaumaßnahmen. Was ist das im Einzelnen?

Wir arbeiten im Untergeschoss und richten dort neue Damen- und Herrenunkleiden für 300 Mitarbeiter ein. Das bringt zum Beispiel die Firma für die Spinde an ihre Kapazitätsgrenzen. Darüber hinaus haben wir in einen Wäscheautomaten investiert. Auf Knopfdruck liefert dieser zukünftig rund um die Uhr die passende Kleidung für die Mitarbeiter. Die georderte Dienstkleidung kommt glattgebügelt aus dem Ausgabefach. Das schwierige bei all diesen Maßnahmen ist, dass sie im laufenden Betrieb passieren und die Patienten so wenig wie nur eben möglich davon mitbekommen sollen. Jede Maßnahme erfordert detaillierte Planung und Organisation, die im Vorfeld maßgeblich sind. Mein Vorteil ist, dass ich so in wenigen Wochen schon unglaublich viel von meinem neuen Standort kennengelernt habe.

Die Digitalisierung ist in aller Munde, wie sieht es bei Ihnen aus?

Wir haben damit begonnen, die digitale Patientenakte einzuführen. Das bringt Zeitvorteile, eine bessere Lesbarkeit und Übersicht. Sie ermöglicht eine schnellere Dokumentation und damit mehr Zeit für die Betreuung der Patienten und eine Minimierung der Informationsverluste.

Wie wollen Sie denn gewährleisten, dass Sie stets Pflegepersonal in ausreichendem Maße im Haus haben?

Der Markt ist gerade in NRW hart umkämpft. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir setzen dabei auf eigene Ausbildung, werden die Zahl der Plätze in Schwelm erhöhen. Junge Menschen suchen immer mehr Jobsicherheit, fragen, wie das Haus denn wirtschaftlich aufgestellt ist. Wir sind sehr gut aufgestellt, können diese Sicherheit bieten. Wer will, kann von der Ausbildung bis zur Rente an diesem Standort arbeiten. Ich merke in Schwelm mehr als an anderen Standorten, dass hier ein sehr guter Zusammenhalt in der Belegschaft herrscht. Viele wollen lieber in diesem familiären Umfeld arbeiten als in einer Uniklinik. Zuletzt haben wir zudem zwölf georgische Pflegekräfte in unser Team integriert.

Und wie sieht es im ärztlichen Bereich aus?

Da weiß Dr. Müschenborn am besten Bescheid.

Dr. Ulrich Müschenborn: Wir hatten in diesem Bereich vor einigen Jahren größere Schwierigkeiten. Die Bedarfe sind vorhanden, und es drängen vermehrt Kollegen aus dem Ausland auf unseren Markt. Wir haben vor einigen Jahren arabische Kollegen, die in Jordanien gelernt haben, integriert. Es ist gut, wenn man jemanden mit Berufserfahrung bekommt, aber auch die sprachlichen Fähigkeiten müssen vorhanden sein. Wir verlangen nun mindestes C1-Niveau, das ist Stufe fünf auf einer sechsstufigen Skala.

Was sind ihre Wünsche für die Zukunft?

Claudia Meßthaler: Ich hoffe, dass unser Haus seinen schon guten Ruf durch hervorragende Leistungen weiter verbessert.