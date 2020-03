Schwelm. Auch Dank der Aktion „BürgerBäume“ werden in diesem Jahr 28 in Schwelm neue Bäume gepflanzt. Drei kommen in die Windmühlenstraße.

„Der Baum ist ab – und für immer verloren“, werden viele Anlieger der Windmühlenstraße gedacht haben, als sie die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Schwelm in dieser Woche bei ihrer Arbeit in ihrer Straße beobachtet haben. Der Bergahorn, den ein Anwohner in einer Nacht- und Nebelaktion vor Jahren in eine verwaiste Pflanzeninsel gesetzt hatte, wurde von den Technischen Betrieben Schwelm mit brachialer Gewalt aus der Erde herausgerissen. Die gute Nachricht. Es wird an derselben Stelle ein neuer Baum, ein Feldahorn, gesetzt.

Bäume sollen Donnerstag kommen

Der Baum ist ab", werden die Anlieger der Windmühlenstraße gedacht haben, als sie die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Schwelm bei ihrer Arbeit in dieser Woche in ihrer Straße beobachtet haben. Noch an zwei weiteren Stellen in der Straße werden neue Feldahorn gesetzt. Foto: Bernd Richter / WP

„Der Baum steht schon auf dem Betriebshof, wie zwei weitere Feldahorne“, sagt Schwelms Grünexperte bei den TBS, Achim Stockermann, auf Nachfrage dieser Zeitung. Die drei Bäume werden bereits in den nächsten Tagen alle ihren Platz in der Windmühlenstraße finden. Zwei davon auf der nördlichen Seite der Windmühlenstraße nahe der Einmündung Max-Klein-Straße.

„Ein schöner Versuch“, schmunzelt Achim Stockermann über die Baumpflanzaktion des Anliegers. Man habe mit ihm im Vorfeld darüber gesprochen, dass der Baum entfernt werden musste. „Der Bergahorn, der da an der Straße stand, hatte wegen des Klimawandels keine Zukunft.“

Das ist beim Feldahorn anders. Dieser Baum sei besser auf das zunehmende wärmere Klima und den Rückgang der Niederschläge vorbereitet. „Der Feldahorn ist eine der weniger kritischen Baumarten, die noch eine gute Prognose trotz Klimawandels haben.“ Bezahlt wurden die neuen Bäume aus der Aktion „BürgerBäume“.

Drei Erlen werden in diesem Frühjahr ebenfalls noch an der Märkischen Straße, kurz vor der Einmündung zum Jugendzentrum, neu gepflanzt und dadurch, wie ihre schon im Stadtgebiet stehenden Artgenossen, das Stadtklima verbessern. Die Neuanpflanzungen am Blücherplatz in Nachbarschaft des neuen Spielplatzes Mitte Januar hatten ebenfalls Baum-Paten mit ihren Spenden möglich gemacht (wir berichteten).

„Nicht das Pflanzen der Bäume, sondern ihre Pflege sind die Kostentreiber“, sagt Achim Stockermann. Und die sollen mit den neuen Baumsorten wie dem Feldahorn im Stadtgebiet minimiert werden. Feldahorne brauchen in den ersten zehn Jahren eine jährliche Pflege. Zwischen ihrem 10. und 20. Lebensjahr reicht alle zwei Jahre eine Pflegemaßnahme, sagt Stockermann. Und nach 30 Jahren kann der Baum sich selbst überlassen werden. „Dann dürfen sie wachsen“, so Stockermann. „Die Fortsetzung der Baumschule machen wir vor Ort; den Kronenaufbau und die Förderung des Leittriebs.“ Solch ein Feldahorn wird bis zu 15 Meter hoch und ca. 4 bis 6 Meter breit.

Über die Sommermonate pausieren die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) mit dem Baumpflanzen. Das startet dann erneut im Herbst diesen Jahres . Als weitere Standorte für neue Bäume sind gesetzt: Hauptstraße (Höhe Westfalen-Tankstelle), Park Wilhelmstraße und Martfeld.

„BürgerBäume“: So wird man Baum-Pate

Im Jahr 2020 pflanzen die Technischen Betriebe (TBS) 28 neue Bäume. Die AGU hat die Bäume mit rund 4500 Euro vorfinanziert. Die Kosten sollen aber durch Baumsponsoren wieder ausgeglichen werden. Bürger können so mit einer Baumpatenschaft aktiv zum Erhalt der Bäume in Schwelm beitragen. Durch die Zusammenarbeit mit der Stadt, der Politik und besonders der Bürger, soll der Baumbestand in Schwelm langfristig gesichert und ausgebaut werden.

Im Januar wurden am Blücherplatz von Michael Treimer (2. Vorsitzender AGU), Vertretern der Technischen Betriebe und der Stadt Schwelm, die ersten „BürgerBäume“-Urkunden an die Sponsoren überreicht. Weitere sollen folgen.

Bürger, die Interesse an einer Baumpatenschaft in Schwelm haben oder sich aktiv im Umwelt- und Klimaschutz engagieren wollen, können sich gerne mit der Arbeitsgemeinsacht Umweltschutz in Verbindung setzen. Weitere Infos im Internet unter www.agu-schwelm.de