Nazi-Schmierereien am Schwelmer Bahnhof sind alle entfernt

Hakenkreuze, SS-Runen, antisemitische Sprüche der heftigsten Kategorie – was die etwa 7000 Reisenden, die täglich am Schwelmer Bahnhof ankommen beziehungsweise abfahren, am Mittwoch ansehen mussten, versetzte sie in Schrecken. Der gesamte Bahnhof war mit den rechten Parolen und Nazi-Symbolen zugeschmiert worden.

Noch am gleichen Tag beauftragte die Deutsche Bahn eine Reinigungsfirma um die zahlreichen Schmierereien schnellstmöglich zu entfernen, beziehungsweise zu überdecken. Neben dem eigentlichen Zuständigkeitsbereich der Bahn, wurden auch das Eingangsgebäude sowie der Sichtschutz aus Holz von den Graffiti befreit.

Mit brauner Farbe überstrichen

Dort blieb den Reinigungskräften an einigen Stellen nichts anderes übrig, als die Parolen mit brauner Farbe zu überstreichen. So war der Schock zum Glück nur von kurzer Dauer und bereits am Mittwochabend war von den Schmierereien nichts mehr zu sehen. Ein Schandfleck bleibt der nur ansatzweise renovierte Hauptbahnhof der Kreisstadt Schwelm dennoch.

Seit Jahren ist er eine Baustelle, die Eigentümergesellschaft Aedificia aus Frankfurt interessiert sich nicht großartig für ihre Schwelmer Immobilie und deren Instandsetzung.