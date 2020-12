Nationaler Geotop: Noch ein Titel für Kluterthöhle Ennepetal

Die Titelsammlung der Kluterthöhle geht weiter: Nationales Naturmonument ist das fast sechs Kilometer lange Schaufenster der Erdgeschichte schon seit eineinhalb Jahren, inzwischen ist die Auszeichnung als Nationaler Geotop hinzugekommen. Daneben stellt die Deutsche Forschungsgemeinschaft Mittel bereit, um das einzigartige, 385 Millionen Jahre alte Korallenriff in der Höhle genau unter die Lupe zu nehmen. Und nicht zuletzt steht die Fernsehkarriere des Ennepetaler Wahrzeichens vor einem neuen Höhepunkt.

Nationaler Geotop

Schon 2019 wurde die Kluterthöhle als „Nationaler Geotop“ ausgezeichnet. Doch Terminschwierigkeiten und Corona sorgten dafür, dass die Urkundenübergabe im Stillen erfolgte. „Eigentlich ist die Reihenfolge anders, wie zum Beispiel beim Donaudurchbruch, der Weltenburger Enge bei Kehlheim: Erst erfolgt die Auszeichnung als Nationaler Geotop, dann die als Nationales Naturmonument“, erklärt Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG. Nach der Ernennung zum Naturmonument im April 2019 habe man im Gespräch mit den Beteiligten festgestellt, dass es da noch eine weitere Auszeichnung gebe, für die man alle Kriterien erfülle.

„Die Auswahl für die Nationalen Geotope treffen die Geologischen Dienste der Bundesländer“, erklärt Stefan Voigt, Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle (AKKH). Dort habe man gesagt, dass die Kluterthöhle schon Nationales Naturmonument sei und daher nicht Nationaler Geotop werden müsse. Dem habe er vehement widersprochen. „Ihr habt da eine Liste und da soll ein Nationales Naturmonument nicht drin stehen?“, habe er gefragt, so Voigt. Die Höhle wurde doch aufgeführt und schließlich zum vierten Nationalen Geotop im Ruhrgebiet nach dem Muttental in Witten, dem Steinbruch in Hagen-Vorhalle und dem Geologischen Garten in Bochum ernannt.

Neu gestalteter Vorplatz fast fertig Der Vorplatz der Kluterthöhle ist immer noch Baustelle. Doch inzwischen ist das Ende in Sicht. Voraussichtlich Ende Januar kann der sanierte und modernisierte Bereich zwischen Fußgängerbrücke zum Haus Ennepetal, Therapiegebäude und Höhleneingang frei gegeben werden. Eigentlich hatten die Arbeiten schon vor Monaten abgeschlossen sein sollen. Doch einige Überraschungen und zum Teil auch coronabedingte Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial sorgten für erhebliche Verzögerungen und auch Mehrkosten. „Der bauliche Zustand der Stützmauer hat sich zwischen der Planung und dem Baubeginn sichtbar verschlechtert“, erklärt Björn Mayr, der das Projekt von Seiten der Stadtverwaltung betreut. Darauf habe man reagieren müssen und zunächst alle Lasten von der Straße vor der Höhle genommen. „Wir mussten dann noch einmal in die Planung einsteigen, das hat uns nach hinten geworfen“, so Mayr. Außerdem habe man das Abwassernetz komplett erneuern müssen, weil es sich um alte Ton-Leitungen, in die zum Teil Wurzeln hineingewachsen waren, handelte. Darüber hinaus sei man auch auf alte Fundamente des einst dort stehenden Hotels gestoßen. Weitere Zeit ging dadurch verloren, dass die vorgesehenen Natursteine für die Pflasterung aufgrund coronabedingter Lieferschwierigkeiten etwa sechs Wochen später als geplant gekommen seien, erklärt Björn Mayr. Doch nun ist das Ende der Umgestaltungsarbeiten in Sicht. In den nächsten Tagen werden Tisch und Sitzbänke installiert. Anfang Januar soll dann der Wetterschutz („Sonnensegel“) an den bereits aufgestellten Pfeilern angebracht werden. Letzte Sicherungsmaßnahmen an der neuen Stützmauer sind für Mitte Januar vorgesehen. Die gesamte Baumaßnahme kostet nun etwa 360.000 Euro und damit 45.000 Euro mehr als geplant. Das Projekt wird im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) zur Hälfte vom Land gefördert. Das gelte auch für die Mehrkosten, da man diese der Bezirksregierung gegenüber als notwendig habe begründen können, erklärt Björn Mayr.

Nationale Geotope gibt es seit 2006. In einer ersten Runde waren 77 Gebiete in Deutschland in diesen Rang erhoben worden. Nun folgte ein weiterer Schwung. Mit der Auszeichnung sind für die Stadt Ennepetal übrigens weder zusätzliche Pflichten – die waren schon im Zuge der Ernennung des gesamten Kluterthöhlensystems zum Nationalen Naturmonument festgelegt worden – noch finanzielle Zuwendungen verbunden.

Bürgermeisterin Imke Heymann dankte den Aktiven des AKKH. „Alleine hätten wir das nicht geschafft“, sagte sie und betonte, dass es darum gehe, das, was man habe, zu bewahren, zu pflegen und herauszustellen. Auch Svenja Böttcher, bei der Kluterthöhle und Freizeit GmbH für die Höhle zuständig, erklärte, dass das ehrenamtliche Engagement in Ennepetal faszinierend sei und die Stadt stark mache.

Forschungsobjekt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, in der sich forschungsintensive Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Verbände und die Akademien der Wissenschaften zusammengeschlossen haben und die zum größten Teil von Bund und Ländern finanziert wird, stellt 150.000 Euro für die Erforschung des Korallenriffs bereit. „Das ist die erste Höhle, in die Mittel der DFG fließen“, betont Voigt. Vorgesehen ist die Einrichtung einer Doktorandenstelle an der Ruhr-Uni Bochum, mit der AKKH und Kluterthöhle und Freizeit GmbH schon länger kooperieren. Untersucht werden sollen Aufbau, Biodiversität und Klimaaspekte des Korallenriffs. „Es gibt 80 Bewerbungen aus dem In- und Ausland auf die Stelle“, wissen Stefan Voigt und Svenja Böttcher.

TV-Schauplatz

In jüngerer Vergangenheit wurde die Kluterthöhle – neben der öffentlich nicht zugänglichen Heilenbecker Höhle – immer wieder von Fernsehteams besucht. Im Wissenschaftsmagazin „Quarks“ im WDR Fernsehen und im Kika war die Höhle unter anderem zu sehen. Möglicherweise wird demnächst auch ein Team der vielfach ausgezeichneten ZDF-Doku-Reihe „Terra X“ um Moderator Dirk Steffens nach Ennepetal kommen. Unter dem Titel „Deutschlands Unterwelt“ hatte die Redaktion zunächst das „Windloch“ in Engelskirchen im Blick. Die Höhle im Bergischen Land, die der AKKH um Stefan Voigt ebenfalls erforscht, ist mit einer innerhalb von nur eineinhalb Jahren aufgespürten Ganglänge von 8,2 Kilometern inzwischen die größte in NRW. Sie hat zudem spektakuläre Riesenaragonite (Kristalle) zu bieten. Er habe aber in den Gesprächen mit der „Terra X“-Redaktion deutlich gemacht, dass auch in der Kluterthöhle gedreht werden müsse, so Voigt. „Das ist schließlich ein Nationales Naturmonument.“