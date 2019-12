Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Namhafte Gewinnerriege

Der diesjährige Gewinner des „Kultgarage“-Fuchses, Matthias Jung, reiht sich in eine namhafte Riege ein. Im Premierenjahr 2010 teilten sich Max Uthoff und Michael Steinke den Preis, 2011 Sebastian Pufpaff und Franziska Menke-Moritz. Es folgten Chin Meyer (2012), Barbara Ruscher (2013), Torsten Sträter (2014), Timo Wopp (2015), „LaSignora“ alias Carmela de Feo (2016), Matthias Brodowy und Ingo Börchers (2017) sowie Kai Magnus Sting (2018).

Die Reihe war von der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld aus der Taufe gehoben worden und fand zunächst in der Tiefgarage der Hauptstelle in Milspe, später im dortigen Veranstaltungsraum und dann im Industriemuseum statt. Inzwischen wird sie von der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG im Haus Ennepetal veranstaltet.