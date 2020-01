Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrische Mütze steht ins Haus

Als nächste Veranstaltung der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 e.V. steht am Samstag, 1. Februar, um 20.11 Uhr die Verleihung der „Närrischen Mütze“ in der Aula Alte Geer auf dem Programm.

Wer an dieser Veranstaltung teilnimmt, sollte nicht vergessen, sich zu kostümieren. Denn an diesem Abend werden die drei besten Kostüme am Ende prämiert und mit einem Preis ausgezeichnet.