Närrische Monarchie in Gevelsberg beginnt

Auf eine närrische Monarchie: Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III. regieren ab sofort das das jecke Volk in Gevelsberg.

Es war etwa 21.30 Uhr als Bürgermeister Claus Jacobi, durch den dreimaligen Federstreich, Jürgen Altena am Samstagabend ganz offiziell in den Prinzenstand erhob. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anja wird dieser fortan nun das karnevalistische Zepter in Händen halten. Vorbei also die Zeiten einer bürgerlichen Demokratie, Gevelsberg unterliegt bis Aschermittwoch der närrischen Monarchie.

Der Partyraum der Gevelsberger Feuerwehr, in den die Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg für diesen Anlass eingeladen hatte, war rappelvoll. Neben der Ka-Ge Hippendorf, angeführt durch ihren neuen Präsidenten Dirk Wenzel, begrüßte Vizepräsident Marc Uhle Bürgermeister Claus Jacobi und seine Familie, seinen ersten Stellvertreter Stefan Biederbick mit Ehefrau Jutta, Landtagsabgeordneten Hubertus Kramer nebst Gattin Elke sowie den diesjährigen Mützenträger Andreas Niehues. Zudem hatten auch einige seiner Vorgänger sowie etliche Ehrensenatoren der Karnevalsgesellschaft ihren Platz im „Florianstübchen“ eingenommen.

Einige Ordensverleihungen

Bevor die Inthronisierung vollzogen wurde, Prinz Karneval seine ersten Worte ans Volk richtete und die von ihm verfassten elf Thesen verlas, gab es einige Ordensverleihungen. Unter anderem zeichnete die Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg Natascha Thienel mit dem Orden der „Föderation Europäischer Narren“, kurz FEN genannt, aus. Ihr stetiger Einsatz und ihr Wirken innerhalb des Vereins verpflichtete dazu, so drückte es Vizepräsident Marc Uhle aus, das man „ihr diese Ehre am heutigen Abend zuteil kommen ließe“.

Als dann vollzog das Stadtoberhaupt unter den Augen der holden Lieblichkeit Prinzessin Anja III. und der beiden Begleiter Tina Hoppe und Vereinspräsident Diethelm Hellwig den feierlichen Akt der Inthronisierung. Zuvor ließ er das närrische Volk allerdings noch wissen, dass wenn jemand den Karneval liebe und nach allen Regeln der Kunst zelebriere, so seien dies Anja und Jürgen Altena. Er freue sich, solch gestandene Karnevalisten zum Gevelsberger Prinzenpaar ausrufen zu können. Federstreich links, rechts, links – es war vollbracht. Als Symbol seiner Macht legte er seiner Majestät Prinz Jürgen III. die Amtskette um und überreichte ihm das närrische Zepter. Ein dreifach kräftiges „Gevelsberg Gelau“.

Gefürchtete Thesen

Seine Majestät versprach, mit seiner Prinzessin alles dafür zu tun, um Gevelsberg während der Session standesgemäß zu vertreten. Dann verlas er die gefürchteten Thesen.

So hieß es:

1. Das Bürgermeisterbüro erstellt für das Prinzenpaar eine Pressemappe mit allen aktuellen Berichten und Bildern aus der Session.

2. Mützenträger Andreas Niehues übernimmt Rosenmontag den Fahrdienst für das Prinzenpaar.

3. Zum Richtfest der Feuerwache werden alle Karnevalisten auf Bratwurst und Pils eingeladen.

4. Dirk Wenzel von der KG Hippendorf erscheint Rosenmontag als Maskottchen Jünter im Rathaus und in der Schillerstrasse 21. Emma ist auch willkommen.

5. Der Bürgermeister sorgt dafür, dass zu Ehren von Günter Dabruck das Trömmelchen Rosenmontag im Rathaus zum Besten gegeben wird. Musikalische Begleitung durch die Spielleute Gevelsberg.

6. Nach dem Kirmeszug lädt die KG Aechter de Biecke das Prinzenpaar nebst Begleitung auf ein paar Pils in den Kirmeskeller ein.

7. Der diesjährige Prinzenorden ist auch ein Gevelsberger Städteorden. Daher beantragt der Prinz als Werbekostenzuschuss die mietfreie Überlassung der Aula Alte Geer für die Närrische Mütze.

8. Hierfür spendet die Ka.Ge. Grün-Weiß zum Dank 5 Cent pro Getränk an die Taubenväter.

9. Wegen des Parkplatzmangels in der Schillerstraße stellt die Stadt dem Prinzenpaar für die Session auf Höhe der Nr. 21 einen Prinzenparkplatz zur Verfügung.

10. Landtagsabgeordneter Hubertus Kramer wird Starclub-Inhaber Yogi davon überzeugen, beim Frühstück der Prinzessinnen eine Käsesuppe und beim Prinzenfrühschoppen eine Gulaschsuppe zu servieren.

11. Das Prinzenpaar beantragt beim Geschäftsführer Volker Weiß eine Ehrenmitgliedschaft bei der Ka.Ge. Grün Weiß.

Durchdachte Aufgaben

Bürgermeister Claus Jacobi präsentierte dem Prinzenpaar seine drei, gut durchdachten Aufgaben. Gegeben zu Gevelsberg im närrischen Januar verkündete er:

1. Nachdem die Ratsgremien den Ankauf der Rupprecht-Immobilie beschlossen haben, soll unter Führung des Prinzenpaares ein närrischer Stoßtrupp an einem Samstagvormittag das Rupprechthaus kapern, alle Sicherheitsschranken bis zum obersten Parkdeck durchbrechen und als sichtbares Zeichen der Inbesitznahme des Hauses durch die Bürger die Gevelsberg-Flagge auf der Fassade entrollen.

2. Das Gevelsberger Prinzenpaar und sein närrisches Gefolge sollen die letzten Freibadbesucher vor dessen Umbau sein. In einer eigens zu gestaltenden Abschiedsveranstaltung hat Prinz Jürgen III. seine Lieblichkeit, so oft sie es wünsche, über das Schwimmerbecken in einem Schlauchboot hin- und herzufahren, während am Ufer venezianische Gondelmusik ertönt. Alle Narren, die es danach noch wünschen, sind vom Prinzen ebenfalls unter Erhebung eines angemessenen, an die Taubenväter zu spendenden Entgelts hin- und herzufahren.

3. Die Regenten sind verpflichtet, den Karneval nach Silschede zu tragen, indem sie den Vorplatz des Waldstadions zu einem Ort des fröhlichen Treibens machen. Der Prinz hat auf dem Vorplatz symbolisch „die letzte Pfütze“ trocken zu legen und im Anschluss öffentliches Torwandschießen mit Bratwurst und Freibier durchzuführen. Der Gewinner darf zusammen mit dem Prinzenpaar am Rosenmontag im Rathaus ein Karnevalslied seiner Wahl öffentlich vortragen.