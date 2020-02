Nachbesserungen in ehemaliger Fußgängerzone in Ennepetal

Seit sieben Wochen ist die ehemalige Fußgängerzone in der Voerder Straße und der Marktstraße wieder für den Fahrzeugverkehr frei gegeben. Nachdem es Kritik an der Gestaltung der Glas-Schutzwände vor dem Minna-Schmidt-Idar-Platz und am Rande der Marktstraße gegeben hat und mehrfach Autofahrer einfach quer über den Marktplatz gefahren waren, sollen nun Nachbesserungen erfolgen.

Bürgermeisterin Imke Heymann teilte im Hauptausschuss mit, dass sie die betreffenden Stellen gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Stadtbetriebe Ennepetal (SBE) besichtigt habe. Folgende Themen wurden dabei bearbeitet:

Glas-Schutzwände

Im Betriebs- und im Stadtentwicklungsausschuss hatten Vertreter der Fraktionen das Thema zur Sprache gebracht. Insbesondere Bündnis 90/Die Grünen hatte kritisiert, dass die Durchgänge zur Fahrbahn hin in Verbindung mit den undurchsichtigen Scheiben aus mattiertem Glas ein erhebliches Gefahrenpotenzial für Kinder darstellen würden. Diese könnten einfach auf die Straße laufen, weil sie Autos nicht durch die Scheiben sehen könnten, umgekehrt könnten Autofahrer die Kinder nicht rechtzeitig wahrnehmen (wir berichteten).

Fußgängerzone Taktiles Leitsystem Die ehemalige Fußgängerzone Voerder Straße und Marktstraße wurde am 23. Dezember vergangenen Jahres nach langen Diskussionen und vorbereitenden Umbauten wieder für den Autoverkehr geöffnet worden. Seitdem rollt der Verkehr in Einbahnstraßenregelung vom Kreisverkehr an der Sparkasse bis zur Südstraße. Noch installiert werden muss das taktile Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte. Dieses soll voraussichtlich im Frühjahr erfolgen.

Nun soll die Abtrennung am Minna-Schmidt-Idar-Platz am hinteren Durchlass (nahe dem Kinderschutzbund-Laden „Bärti“) durch zwei zusätzliche Elemente so verlängert werden, dass Kinder nicht ungebremst durchlaufen können. Außerdem sollen die Elemente zum größten Teil durchsichtig sein und nur oben und unten mattiert sein, so dass eine bessere Sichtbarkeit von beiden Seiten gegeben ist. Der andere Durchgang sei durch den dort stehenden Baum ohnehin nicht so gefährlich, weil Kinder dort nicht einfach ungebremst auf die Fahrbahn laufen könnten.

An der Marktstraße sollen ebenfalls einzelne Elemente an den Durchlässen durch durchsichtige Scheiben ausgetauscht werden, um das Gefahrenpotenzial zu reduzieren.

Dass die Elemente nicht komplett durchsichtig sind, geht übrigens auf einen Wunsch des Beirats für Menschen mit Behinderung zurück. Sehbehinderte würden vollkommen durchsichtige Scheiben nicht wahrnehmen und könnten daher davorlaufen. „Die Herausforderung war also, einen Kompromiss zu finden zwischen Kindersicherheit und dem Anliegen des Beirats für Menschen mit Behinderungen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Marktplatz-Durchfahrt

Einige Autofahrer fahren von Seiten der Friedrichstraße kommend einfach verbotswidrig in Richtung Marktstraße über den Marktplatz. Nachdem die Verwaltung nach ersten Hinweisen keine Feststellung gemacht hatte (wir berichteten), wurde das Phänomen inzwischen auch von Stadtmitarbeitern wahrgenommen. Nun sollen im Bereich der Gaststätte „Seco“ an der Ecke Marktstraße zwei rot-weiße Warnbaken als Provisorium aufgestellt werden.

Am Marktplatz will die Stadtverwaltung zur Marktstraße hin zunächst Warnbaken aufstellen, um eine Durchfahrt zu verhindern. Foto: Hartmut Breyer / WP

„Dadurch soll die Durchfahrt verhindert, die Außengastronomie aber nicht beeinträchtigt werden“, erklärt Stadt-Pressesprecher Hans-Günther Adrian. Später sollen voraussichtlich umlegbare Poller installiert werden. Im Hauptausschuss regte Manfred Drabent (CDU) an, die Poller am oberen Ende des Marktplatzes zu installieren, um von vornherein die Durchfahrt zu verhindern. Das hält die Stadtverwaltung für weniger günstig, weil man den Markt oder auch andere Veranstaltungen so wenig wie möglich behindern wolle.

Beschilderung

Da manche Autofahrer nach der Einfahrt in den Einbahnstraßenbereich an der Sparkasse parken und danach offenbar vergessen haben, dass sie sich in einer Einbahnstraße befinden (sie fahren einfach wieder zurück), will die Stadt weitere Einbahnstraßenschilder „zur Erinnerung“ aufstellen. SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Rauleff wies im Hauptausschuss auch darauf hin, dass das Einbahnstraßenschild sehr hoch stehe. Außerdem regte er an, einen „Polizei-Pappkameraden aufzustellen, der auf die geänderte Verkehrsführung hinweist. Aus den Reihen der Politik wurde auch darum gebeten, im Bereich des Marktplatzes von der Friedrichstraße aus deutlicher zu machen, dass keine Durchfahrt möglich ist. Einige Ortsunkundige hätten das nicht wahrgenommen, hieß es.

Jürgen Hofmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen, regte außerdem an, mit Schildern darauf hinzuweisen, dass Radfahrer in dem Bereich auch gegen die Einbahnstraße fahren dürfen.