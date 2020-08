Nachbarschaften in Schwelm stellen Heimatfestzeitung vor

Schwelm. Das Heimatfest ist zwar wegen Corona abgesagt worden, aber auf ihre Festzeitung wollen die Nachbarschaften in Schwelm dennoch nicht verzichten.

Die Sonderausgabe der „Heimatfestzeitung“ als Zeitschrift der Nachbarschaften im Jahr 2020 ist erschienen. Im kleinen Kreis wurde sie jetzt in der Oberstadt vorgestellt, Dort wäre normalerweise der Start des historischen Stadtrundgangs gewesen. Die Nachbarschaft Gesellschaft Oberstadt hatte die Altstadt mit der traditionellen Wäsche bestückt, so dass in jedem Fall ein „Heimatfestgefühl“ aufkam. Allerdings sei bei allen Beteiligten auch Wehmut zu spüren gewesen, heißt es in einer Mitteilung zum Erscheinen der Sonderausgabe.

Die Zeitung ist voller Berichte über das Nachbarschaftsleben und vielen Informationen darüber hinaus. Christiane Sartor bedankte sich bei Mottogeberin Ute Hufnagel und bei Werner Komische, da es in diesem Jahr eine Doppelnennung gab. Ein großer Dank ging an Christa Wolff, die in vielen Stunden die Zeitung zusammen gestellt hat. Im Handel gibt es die Zeitungen in folgenden Zeitschriftengeschäften: Born, Eiermann, Tschierse und Voswinkel. Beim Stadtmarketing und in vielen Geschäften. Die komplette Liste finden Sie auf der Dacho-Seite im Internet.