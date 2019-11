Ennepetal. Beim Jahreskonzert in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums zeigten viele Gruppen, Duos und Solisten der Ennepetaler Musikschule ihr Können.

Als beim großen Finale fast alle Akteure des Tages zusammen auf und vor der Bühne standen, wurde deutlich, welch große Vielfalt die Musikschule der Stadt Ennepetal zu bieten hat. Groß und Klein traten mit einem Dutzend verschiedener Instrumente auf und erfüllten die Aula des Reichenbach-Gymnasiums mit den Klängen des „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier (bekannt als Eurovisionsmelodie). Zuvor hatten die verschiedenen Ensembles und Solisten beim Jahreskonzert den zahlreichen Zuschauern einen abwechslungsreichen Nachmittag geboten.

Als beim Finale das „Te Deum“ von Charpentier angestimmt wird, wirkt ein großer Teil der Akteure des Nachmittags mit. Foto: Hartmut Breyer / WP

Von den jüngsten bis zu den ältesten Schülern spannte sich der Bogen des Programms. So erweckten zu Beginn die kleinen Musikwichtel mit Klanghölzern und viel Bewegung den „Klapperschnabelstorch“ auf der Bühne zum Leben. Und die Kinder der musikalischen Früherziehung und der Jekits-Chor (Jekits = Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) tanzten als Hexen mit Besen zum „Cancan“ von Jacques Offenbach und brachten die Zuschauer zum Mitklatschen. Zum Ende des inklusive Pause fast dreistündigen Konzerts waren mit dem Saxofon-Ensemble, das zwei kubanische Tänze spielte, und dem Salonorchester, das ebenfalls Jacques Offenbach (aus „Orpheus in der Unterwelt“) die etwas älteren Semester zu hören.

Dazwischen traten der Violinenspielkreis, die Music-Kids (Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle), die Musikschul-Combo, das Blockflöten-, das Streicher- und das Blechbläser-Ensemble auf. Das Gesangs-Duo Josephine Christ und Lara Wegener beeindruckte ebenso wie Jesko Schmerse und Paul Wiegand mit Klavier und Posaune und das Gitarrenduo Lena Thun und Elias Dreßler, das von Musikschulleiter Kai Stubenvoll zum Trio ergänzt wurde. Als Solisten wagten sich Joschua Bärenfänger (Querflöte), Sofia Gudat und Jonas Grünig (beide Klavier), Mattis Lorenz (Schlagzeug) und Michelle Agranova (Gitarre) vor das große Publikum. Alle ernteten viel Applaus.

Ehrung: Abteilungsleiterin Bianca Euteneuer, Ida Jahner-König, Imke Heymann, Kai Stubenvoll, Fachbereichsleiter Michael Schmidt mit dem„Jugend musiziert“-Duo Lisa Schieb und Annika Wiegand (von links). Foto: Hartmut Breyer / WP

Besonders geehrt wurden im Rahmen der Veranstaltung zwei Musikerinnen, die erfolgreich beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, Altersgruppe IV“ teilgenommen hatten. Annika Wiegand (Querflöte), die an der Städtischen Musikschule in Gevelsberg unterrichtet wird, und Lisa Schieb (Klavier) bekamen mit 20 (von 25 möglichen) Punkten einen zweiten Preis zugesprochen. Musikschulleiter Kai Stubenvoll würdigte die Leistung des Duos: „Das war eine erstklassige Leistung. Von mir hättet Ihr einen ersten Preis bekommen“, sagte er. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Imke Heymann gratulierte er den Nachwuchsmusikerinnen. Dabei bedankten sie sich auch bei Lehrerin Ida Jahner-König, die Lisa Schieb unterrichtet.

Stattliche Spende für Förderverein

Imke Heymann, die in ihrer Begrüßung die Arbeit der Musikschule würdigte und einen großen Dank an die engagierten Lehrkräfte richtete, lobte auch den Förderverein, der den Nachmittag über Getränke, frische Waffeln und gespendete Kuchen anbot. Für ein vorweihnachtliches Geschenk sorgte dann Bodo Bongen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld. Er überreichte einen großen symbolischen Spendenscheck über 5000 Euro an die neue Fördervereinsvorsitzende Susanne Noeckel.

Ennepetaler Musikschule Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler aktiv In der Musikschule werden mehr als 1000 Schüler unterrichtet, davon mehr als 300 im Kernbereich. Der größte Teil ist in den Projekten „Jekits“ (1./2. Klasse) und „Musizieren in der Grundschule“ (3./4. Klasse) aktiv. Instrumentalfächer sind Klavier, Gitarre/E-Gitarre, Streicher, Blockflöte, Holzblas- und Blechblasinstrumente, Gesang, Schlagzeug. Hinzu kommen Musikwichtel und Früherziehung sowie die Pizzicato-Klasse am RGE.

Kai Stubenvoll dankte zum Abschluss allen Beteiligten und empfahl den Zuhörern noch einen Besuch auf dem Adventsmarkt in Milspe. Den hatten verschiedene Gruppen der Musikschule übrigens schon am Freitag musikalisch bereichert – ein weiteres Beispiel für das vielseitige Wirken der Einrichtung