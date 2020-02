Müllsünder in Schwelm gehen meist straffrei aus

Schwelm. Sie kommen meist im Schutze der Dunkelheit und das, was sie hinterlassen, taugt nur noch für den Müll. Die Standorte der Wertstoffcontainer werden längst nicht mehr nur dafür genutzt, wozu sie ursprünglich gedacht sind. Neben Papier und Glas finden die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Schwelm (TBS) dort so ziemlich alles, was als Müll in einem Haushalt anfällt: ausgediente Fernsehgeräte, alte Teppiche, das gesamte Inventar nach einer Wohnungsauflösung. Jahr für Jahr kommen dadurch rund 100 Tonnen Sperrmüll zusammen.

Für die illegale Entsorgung des Abfalls sind nur wenige Menschen verantwortlich, für die Beseitigung des Abfalls wird jeder Bürger von Schwelm zur Kasse gebeten – über die allgemeine Müllgebühr, die jeder Haushalt an die TBS überweist. „Für jede Tonne Restmüll stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis 170 Euro in Rechnung. Das sind im Jahr allein 17.000 Euro, die wir für die Beseitigung des illegal entsorgten Mülls bezahlen müssen. Die Kosten für die Men-Power nicht mitgerechnet“, sagt Lars Seibel.

Lars Seibel ist für die Abfallwirtschaft bei den TBS zuständig, und der illegal entsorgte Müll ist für den Müllfachmann ein Dauerthema. In seinem Team ist allein ein Mitarbeiter nur für die Reinigung der Containerstandorte abgestellt. Der fährt regelmäßig alle 50 Papier- und Altglas-Standorte im Stadtgebiet ab und tut den ganzen schönen Tag nichts anderes, als dort den Wohlstandsdreck wegzuräumen, den „unbescholtene“ Bürger unerlaubter Weise dort abgekippt haben. Alle zwei bis drei Tage wird solch ein Wertstoffsammelplatz kontrolliert. Manche jedoch noch häufiger. Ganz oben auf der TBS-Negativliste steht der Containerstandort Hallenbad-Parkplatz. Dort wird täglich sauber gemacht. Und abends liegt bereits wieder der nächste Sperrmüll da. „Wir finden alles, was der Mensch nicht mehr braucht. Alle reden vom Umweltschutz, aber da geht er ins Leere“, sagt Lars Seibel.

Dabei wären viele Hinterlassenschaften der Müll-Touristen auch kostenfrei zu entsorgen, sie müssten sich nur besser informieren. Alles, was einen Stecker hat, nehmen die Technischen Betriebe in der Wiedenhaufe jeweils mittwochs und samstags kostenfrei entgegen. Mehrmals im Jahr gibt es Sondermüll-Sammeltage, an denen beispielsweise Farbreste, Säuren, Lacke, Abflussreiniger, Batterien, Chemikalien, Halogenlampen usw. kostenfrei am Schadstoffmobil abgegeben werden können.

Beliebt sind die Sammelplätze aber auch, um sich ausrangierter, häufige auch nicht mehr verwertbarer Bekleidung auf billige Art und Weise zu entledigen. Die Sammelcontainer des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser quellen nur allzu oft über. Wenn kein Platz mehr in den Containern ist, landen Hosen, Pullover und Schuhe einfach vor dem Behältnis, sind somit Wind und Wetter ausgesetzt. Aus den Augen, aus dem Sinn, Wegräumen und Entsorgung für teures Geld ist dann Sache der Gesellschaft.

Datenschutz mit Füßen getreten

Ein Fall für die Datenschützer? Neun Säcke mit Papier am Sammelplatz Sportplatz Rennbahn. Darin auch Rechnungen mit persönlichen Angaben. Foto: WP

Bei der illegalen Entsorgung geht es aber nicht nur um Müll, sondern teilweise auch um Datenschutz. Von solch einem Fall berichtete uns ein Leser dieser Zeitung. Der Mann aus Schwelm war am vergangenen Mittwoch auf neun Säcke, prall gefüllt mit Papier, am Sammelplatz Sportplatz Rennbahn gestoßen. Der Inhalt der Müllsäcke: zum einen geschreddertes Papier, zum anderen komplette Rechnungssätze mit Lieferscheinen und Kundendaten inklusive kompletter Anschriften. Unser Leser hat sich die Mühe gemacht und in die Säcke geschaut. Zutage kam ein Schriftverkehr, aus dem abzuleiten ist, dass es sich beim Inhalt der blauen, gelben und schwarzen Säcke um die Büroreste einer Betriebsauflösung in Schwelm handeln muss.

Geschnappt würden leider nur die allerwenigsten Umweltsünder, auch wenn entsprechende Adressen gefunden würden, sagt Christian Rüth. Der Leiter des städtischen Ordnungsamtes kann sich an keinen Fall erinnern, an dem Wildkipper in flagranti erwischt worden sind. Die Beweislage sei äußerst schwierig. „Ein gefundenes Schreiben mit einer Adresse heißt noch lange nicht, das derjenige auch den Müll entsorgt hat“, so Rüth. Das Ordnungsamt geht jedem Fall nach, schickt an die Adresse einen Anhörungsbogen, leitet ein Verfahren ein – mit ungewissem Ausgang. Sehnsüchtig blickt Rüth nach Hagen. „Die haben extra Müll-Ermittler eingestellt. Wir haben diese Leute leider nicht.“

