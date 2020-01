Mobilitätswende bleibt ein netter Traum

Wenn trotz gleichbleibender bis rückläufiger Bevölkerungszahlen die Anzahl der Pkw erneut innerhalb nur eines Jahre um mehrere tausend Fahrzeuge ansteigt, zeigt dies aus meiner Sicht für den Ennepe-Ruhr-Kreis eine Sache in aller Deutlichkeit: Der Individualverkehr ist längst kein Auslaufprodukt. Im Gegenteil: Die Menschen der neun kreisangehörigen Kommunen setzten sich sogar mehr als jemals zuvor ins Auto, um von A nach B zu gelangen. Das wird sich aus meiner Sicht auch mittel- bis langfristig nicht ändern.





Die katastrophalen Fahrplanwechsel im ÖPNV, durch die vor allem beim Umstieg plötzlich exorbitante Wartezeiten entstehen oder Pendler ihre Anschluss-Busse beziehungsweise -Züge nicht bekommen, verstärken das Problem noch. Diese Menschen kehren vom ÖPNV gerade reihenweise zurück auf die Fahrersitze. So lange sich diese Entwicklung fortsetzt, so lange bleibt die Mobilitätswende – zumindest in unseren Breitengraden – ein netter Traum.





Allerdings lassen sich daraus wichtige Erkenntnisse für Gevelsberg, Ennepetal und vor allem Schwelm ableiten. Denn: Alle drei Südkreisstädte planen aktuell den Umbau und die Modernisierung ihrer Innenstädte. Mehr Autos, mehr Individualverkehr nehmen in dem Zusammenhang sicher auch Einfluss auf Verkehrskonzepte und benötigten Parkraum. Vor allem der Bedarf an Letzterem nimmt derzeit zu.