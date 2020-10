Mobilfunk: So baut die Telekom 5G im EN-Kreis aus

Ennepe-Ruhr. Das sind die Maßnahmen, mit denen die Telekom im Ennepe-Ruhr-Kreis für ein schnelleres Internet sorgen will.

Die Mobilfunk-Versorgung im Ennepe-Ruhr-Kreis ist weiter verbessert worden. Die Telekom hat dafür in den vergangenen neun Monaten einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und 43 mit 5G erweitert.

Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. Insgesamt steht damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem wird auch der Empfang in Gebäuden besser.

Versorgung entlang der Autobahn

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg (13), Hattingen (10), Herdecke, Sprockhövel (7), Wetter (Ruhr) (5) und Witten (7). Die Standorte in Breckerfeld, Gevelsberg (2), Hattingen, Sprockhövel (6), Wetter (Ruhr) (2) und Witten dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn, die Standorte in Gevelsberg und Witten (2), dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn/Bahnlinie, der Standort in Gevelsberg dient zudem der Versorgung entlang der Autobahn/Bundes-/Landstraße, die Standorte in Ennepetal, Gevelsberg (7), Hattingen, Wetter (Ruhr) (2) und Witten (3) dienen zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke und der Standort in Gevelsberg dient zudem der Versorgung entlang der Bundes-/Landstraße. Mit der Erweiterung um 5G erhält der Landkreis einen digitalen Standortvorteil.

Status und Ausblick

Die Telekom betreibt im Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt 115 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei nahezu 100 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 28 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an 13 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Bundesweit baut die Telekom pro Jahr bis zu 1500 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus wird das Unternehmen bis Ende 2020 an über 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für ihre Kunden vergrößern. Der LTE-Ausbau ist deshalb so wichtig, weil alle LTE-Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. Beim Mobilfunkausbau ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.

LTE und 5G zuverlässig

„Trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Krise haben wir LTE und 5G wie geplant weiter ausgebaut. Unsere Netze arbeiten zuverlässig. Unsere Techniker haben über 18.000 Antennen für 5G fit gemacht. Bis Ende des Jahres werden es 40.000 Antennen sein. Das ist eine Riesenleistung. Auch bei 5G wird die Deutsche Telekom das beste Netz haben,“ sagt Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner.