Schwelm. Der erste Erdenbürger im neuen Jahr, der in der Helios Klinik Schwelm das Licht der Welt erblickte, war Mohammad. Geboren am Neujahrstag um 16.21.

Mit 808 Geburten neuer Rekord in Schwelm

Mit einem Geburtenrekord ist das alte Jahr für das Helios-Klinikum am Martfeld in Schwelm zu Ende gegangen. In den zwölf Monaten des Jahres 2019 brachte das Team der Frauenklinik um Chefarzt Dr. med. Andreas Leven genau 808 Babys ins Leben. Das waren 18 Babys mehr als im Vorjahr 2018, als die Statistik 790 Geburten, ebenfalls ein Rekordjahr, hergab.

Neujahrsbaby Mohammad

Der erste Erdenbürger im neuen Jahr, der in der Klinik an der Dr.-Moeller-Straße das Licht der Welt erblickte, war am Neujahrstag Mohammad. Genau um 16.21 Uhr wurde der Junge normal entbunden. Bei seiner Geburt wog der Kleine 3550 Gramm und maß 54 Zentimetern. Für Sizeit Al Ramma, die in Gevelsberg wohnt, ist es das vierte Kind. Sie ist bereits Mutter zweier Mädchen und eines Jungen.

Aber auch Johannes Horn hat ein ganz besonderes Geburtsdatum. Er ist das letzte Kind, das im alten Jahr um 17.02 Uhr an Silvester am Martfeld zur Welt kam. Für die Geburtenstation im Helios-Klinikum war der Jahreswechsel damit ein eher ruhiger Arbeitstag. Chefarzt Dr. Leven ist stolz auf sein Team und die Arbeit, die sie rund um die Uhr über das Jahr leisten. „Dass sich die werdenden Eltern für eine Geburt in unserem Hause entscheiden, ist Lohn und Beweis für unser Konzept und unsere gute Zusammenarbeit im geburtshilflichen Team.“ Neu im Team ist seit 1. Januar 2020 übrigens auch Karim Latif, der als weiterer Oberarzt seine Medizinerkollegen unterstützen wird.

Jahresstatistik Schwelm

Noch ein wenig Statistik: Insgesamt gab es 797 Geburten, darunter elf Zwillingsgeburten. Im Jahr 2018 wurden im Helios Schwelm 783 Geburten mit sieben Zwillingsgeburten gezählt. Leicht zurückgegangen auf unter 40 Prozent ist die Zahl der Entbindungen durch Kaiserschnitt. Es gibt in Schwelm insgesamt drei Kreißsäle. Schwangere haben im Helios-Klinikum auch die Möglichkeit der Wassergeburt. „Bei jeder Kreißsaalführung wird nach der Wassergeburt gefragt, doch die wenigsten Schwangeren machen von dieser Möglichkeit auch wirklich Gebrauch“, sagt Dr. Leven, der schätzt, das höchstens drei Prozent der Schwangeren in seiner Klinik diese spezielle Entbindungsform wählen.

Die steigenden Geburtenzahlen in dem Schwelmer Krankenhaus haben aber noch weitere Ursachen. Im Evangelischen Krankenhauses Hagen-Haspe, im Volksmund auch liebevoll „der Mops” genannt, gibt es seit dem Frühjahr 2018 keine Geburtenstation mehr. Neben dem Haus in Schwelm haben nur noch Krankenhäuser in Witten und Herdecke eine Geburtsmedizin. Werdende Mütter, die bisher an der Stadtgrenze zu Gevelsberg entbinden konnten, müssen sich seitdem für ihre Niederkunft nach einer anderen Klinik ihrer Wahl umschauen. Punkten kann das Helios in Schwelm auch mit der Kinderklinik mit 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

Mit der Renovierung der Wochenstation samt der Kreißsäle im vergangenen Jahr und den Abschluss der Sanierung der Frauenklinik ist der Verantwortungsbereich von Chefarzt Dr. Leven wieder auf dem aktuellsten Stand. Nun kann die Frauenklinik mit Geburtsstation auch eine Komfortstation mit Familienzimmern vorweisen. Diese können gesondert zugebucht werden und bieten werdenden Vätern sogar soviel Platz, samt ihrer Kinder über die Zeit der Niederkunft der Frau im Krankenhaus Quartier zu beziehen. Nach einer Geburt bleiben die Mütter in der Regel bis zu drei Tage in der Klinik. Rund 60 Prozent der Arbeiten in der Frauenklinik wird in dem Bereich der Geburtshilfe geleistet.

Geburtenrate im Kreis sinkt

Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts wurden im Jahr 2019 etwa 170.280 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, sind das etwa 2870 oder 1,7 Prozent neugeborene Kinder weniger als im Jahr 2018 (damals: 173.150 Lebendgeborene).

Für 39 Kreise und kreisfreie Städte erwarten die Statistiker für das gerade zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor; in elf Kreisen und drei kreisfreien Städten wird ein Anstieg der Zahl der Neugeborenen erwartet. Auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis gehen die Datensammler von einer sinkenden Geburtenrate aus. Es wird mit 2.740 Babys (minus 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) gerechnet.

Chefarzt mit Kassensitz

Dr. Andreas Leven hat den Kassensitz von Frauenarzt Dr. Georg Schimpfle übernommen. Das Bild zeigt ihn mit seinem Team (von links): Dr. Simone Dräger, Caroline Wantuch (MFA) und Dr. Andreas Leven. Foto: Bernd Richter / WP

Für Dr. Leven beginnt mit dem neuen Jahr aber auch ein sehr spannender weiterer beruflicher Lebensabschnitt. Der Frauenarzt hat seit dem 1. Januar 2020 nun gleich zwei Schreibtische: sein Chefarzt-Schreibtisch steht wie gewohnt weiterhin im Helios-Klinikum in Schwelm, von seinem zweiten Schreibtisch aus kann er direkt auf den Bürgerplatz im Stadtzentrum in Schwelm blicken. Mit dem Jahreswechsel hat Dr. Leven nämlich den Kassensitz von Dr. Georg Schimpfle übernommen. Der Frauenarzt hat sich in den Ruhestand zurückgezogen. Die Praxis in der zweiten Etage im Haus Kirchstraße 2 öffnet wieder ab dem 6. Januar 2020.

„Ich freue mich auf die Erweiterung meiner ärztlichen Tätigkeit, durch das sektorübergreifende Arbeiten sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich“, erfüllt sich Dr. Leven mit diesem zweiten beruflichen Standbein nun einen langgehegten Wunsch. Ihm zur Seite steht Frauenärztin Dr. Simone Dräger. Die Medizinerin ist bei ihm mit einer halben Stelle angestellt und auch weiterhin noch in einer Praxis in Hattingen tätig. „Ich bleibe weiterhin Chefarzt im Helios-Klinikum, allerdings mit einem reduzierten Versorgungsauftrag“, sagt Dr. Leven. Sein besonderer Dank gelte seinem Vorgänger Dr. Schimpfle, der „sehr kollegial und sehr hilfsbereit“ bei der Praxisübernahme mitgewirkt habe.