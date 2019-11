Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler aktiv

In der Musikschule werden mehr als 1000 Schüler unterrichtet, davon mehr als 300 im Kernbereich. Der größte Teil ist in den Projekten „Jekits“ (1./2. Klasse) und „Musizieren in der Grundschule“ (3./4. Klasse) aktiv.

Instrumentalfächer sind Klavier, Gitarre/E-Gitarre, Streicher, Blockflöte, Holzblas- und Blechblasinstrumente, Gesang, Schlagzeug. Hinzu kommen Musikwichtel und Früherziehung sowie die Pizzicato-Klasse am RGE.