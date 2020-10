Markus Flocke war der Diener vieler Herren in Schwelm

Schwelm. Seit 33 Jahren in Diensten der Stadt: Markus Flocke verabschiedet sich als Chef der Technischen Betriebe Schwelm zum Monatsende in den Ruhestand

Markus Flocke war der Diener vieler Herren. Als er vor 33 Jahren im Rathaus anfing, war mit Jürgen Kulow noch der letzte Stadtdirektor der Stadt Schwelm in Amt und Würden. Auf Kulow folgte Rainer Döring als erste hauptamtlicher Bürgermeister, dann kam Dr. Jürgen Steinrücke. Der wurde von Jochen Stobbe abgelöst und dieser wiederum musste Gabriele Grollmann-Mock Platz machen. Mit Stephan Langhard zusammenarbeiten zu dürfen, das Vergnügen wird der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Schwelm (TBS) nicht mehr haben. Wenn Schwelms neugewählter Bürgermeister in der konstituierenden Sitzung des Rates am 5. November im Rathaus vereidigt wird, wird Markus Flocke bereits im Ruhestand sein.

Gemeinsam mit seiner Frau hat er schon vor Jahren das Wandern an Europas Küsten für sich entdeckt. Das Hobby will Markus Flocke im Ruhestand noch ausbauen. Foto: Privat

Der Sohn ist bereits aus dem Haus und lebt sein eigenes Leben. Das Haus mit großem Garten wurde eingetauscht gegen eine Eigentumswohnung mit Dachterrasse. Die Frau ist seit einem Jahr in Pension. Jetzt muss er nur noch sein Büro ausräumen und die persönlichen Dinge einpacken. Markus Flocke stellt gerade die Weichen für seinen weiteren Lebensabschnitt. Zum Monatsende verabschiedet sich der Chef von 75 Mitarbeitern mit 63 Jahren in den Ruhestand.

Wenn Sie die letzten 33 Jahre Revue passieren lassen, welche Ereignisse sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Markus Flocke: Der Schenker-Brand 1993, das Projektbüro zur Restrukturierung der Verwaltung, die Gründung der TBS als Eigenbetrieb 1997 und als AöR 2005, das besondere Jahr 2010 mit Schwelm als Teil der Kulturhauptstadt. Der Start der Ausbildung in den TBS, die schwierige Phase der Haushaltskonsolidierung und über allem: die Solidarität und das hautnahe Miteinander im Betrieb.

Ihre größte berufliche Herausforderung war…

...der Aufbau der TBS als Eigenbetrieb aus dem Schoß der Verwaltungsroutine heraus und mit erheblichen Erwartungen der Politik befrachtet, war eine spannende Zeit.

Würden sie ihre berufliche Laufbahn noch einmal so planen?

Meine Laufbahn war so nicht geplant – es ist einfach passiert. Alles würde ich genauso wieder machen, besonders die verantwortliche Zeit in Eigenbetrieb und AöR. Ich hatte immer die Gelegenheit und das Glück, alles selber gestalten zu können. Das ist sicherlich im Berufsleben nicht so häufig anzutreffen.

Steckbrief Markus Flocke Markus Flocke, geb. 24.10.1957 in Münster, verheiratet, ein Sohn, Dipl.-Ing. Raumplanung Hobbys: Musik hören (sozialisiert durch die progressive Rockmusik der frühen 70´er (Genesis, Yes, Emerson Lake and Palmer…); Musik machen (Tasteninstrumente, Musikstudio), Richtung: Progressive Rock; Reisen mit Wohnwagen, Wandern (bevorzugt auf Europas Küstenwanderwegen).

Sie waren der erste grüne Mitarbeiter im Rathaus. Sie sind als Umweltbeauftragter eingestellt worden – als eine Ein-Mann-Abteilung im Rathaus. Wie stellte sich die Situation damals im Rathaus da? Was hat sich heute verändert?

Ich war zuerst Exot, der dann schnell Akzeptanz gefunden hat, da ich nie Krawall gesucht habe. Das Thema Umwelt ist weitgehend in den Verantwortungsbereichen im Rathaus angekommen und natürlich in den Technischen Betrieben.

Ihr schönstes Erlebnis in Ihrer beruflichen Laufbahn war…

...der 31. Mai 2010, der Aktionstag der TBS im Martfeld inklusive Setzen des Schachtzeichens für die Kulturhauptstadt 2010 am Schwelmer Himmel mit einem Ballon. Trotz schlechtem Wetter kamen viele Besucher. Und am Ende die alles toppende Nachricht meiner Belegschaft, dass alle Mitarbeiter dem Betrieb die vielen Stunden rund um diesen Aktionstag am Wochenende geschenkt haben – mehr als 800 Arbeitsstunden im Wert von ca. 15.000 Euro.

Woran wollen Sie nicht mehr erinnert werden?

An Querelen unnötiger Art in politischen Gremien, die gute Lösungen erschwert haben.

Warum sind Sie eigentlich nie nach Schwelm gezogen?

Die Schwiegermutter lebte über 30 Jahre unter unserem Dach – die pflanzt man nicht um. Räumlicher Abstand zu den Dingen in Schwelm war auch manchmal ganz gut…

Was hat Ihnen besonders an ihrem Beruf gefallen?

Die Vielseitigkeit, der direkte Kontakt mit der Belegschaft, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Erfahrung, dass man es schaffen kann, eine grundlegend gute und tragfähige betriebliche Kultur zu etablieren, das Vertrauen, das die Politik in unseren Betrieb hat.

So kennen ihn die Schwelmer: TBS-Vorstand Markus Flocke. Foto: privat / WP

Was war Ihnen stets wichtig?

Innere Werte: Eine ehrliche und von echtem Vertrauen geprägte innere Kultur ist extrem wichtig für Erfolg und Zufriedenheit. Wertschätzung in seiner echten Bedeutung. Eine gelebte Fehlerkultur im Sinne einer Problemlösung und nicht Bestrafung. Offensiv in Veränderungsprozesse gehen wie bei Überführung des Bauhofs in einen Eigenbetrieb und die AöR.

Sie haben einen Sohn, wird der beruflich in die Fußstapfen des Vaters treten?

Mein Sohn arbeitet beim Fraunhofer-Institut im Bereich Logistik und widmet sich eher den Algorithmen und den Big-Data-Strukturen dieser Welt. Wenn er anfängt von seinem Job zu erzählen, verstehe ich gar nichts mehr.

Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand, wird man Sie in Schwelm noch ab und zu sehen?

Ich hoffe, dass ich die Arbeit in der Erfurt-Stiftung noch lange machen kann. Meine Pläne sonst: Musik machen, Reisen und Wandern mit meiner Frau und Lesen.

Wenn sie eine Gesamtbilanz ihres beruflichen Lebenswerks ziehen sollten. Wie fällt diese aus?

Ich bin zweifelsohne stolz auf das Erreichte. Vieles ist gut gelungen, und die TBS sind modern, motiviert und professionell. Wenn es als erfolgreich betrachtet wird, dann hab ich meinen Anteil daran, aber sehr viel kommt auch von begleitenden Personen wie Jürgen Voß (ehemaliger Kämmerer der Stadt; die Red.) und einzelne Politiker, die die Möglichkeiten mit geschaffen haben. Ganz zentral ist aber die Belegschaft – das Vertrauen, das professionelle, aber dennoch heitere Miteinander an jedem Arbeitstag.

Was haben Sie sich als erstes Ziel für den Ruhestand vorgenommen?

Ganz viel zu verreisen. Das Überwintern im Wohnwagen in Spanien klappt leider nicht. Auch ohne Corona muss dort jahrelang vorgebucht werden. Wir hätten für 2024 reservieren können.

Für Markus Flocke gibt es keinen direkten Nachfolger. Zum 1. November wird Ute Bolte, die kaufmännische Leiterin der TBS, auch die Geschäftsführung übernehmen.