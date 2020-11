Mann rastet im Zug aus – sechs Leute im Krankenhaus

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Er sollte nur seinen Ausweis zeigen, da rastete ein Nigerianer (38) zwischen Hagen und Wuppertal im Zug aus und verletzte mehrere Menschen.

Fünf Personen sollen am Freitag im RE 13 durch einen 38-jährigen Wuppertaler nigerianischer Herkunft verletzt worden sein. Dabei erlitten Mitarbeiter des Prüfdienstes einen Nasenbeinbruch und eine Verletzung an den Rippen. Alle Prüfdienstmitarbeiter sowie der Tatverdächtige mussten zur Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen 7 Uhr soll der 38-Jährige den RE 13 von Wuppertal nach Hagen genutzt haben. In dem Zug wurden durch fünf Prüfdienstmitarbeiter der Eurobahn die Fahrausweise kontrolliert. Während der Kontrolle des Mannes konnte dieser zwar einen gültigen Fahrausweis vorzeigen, da dieser jedoch ohne Lichtbild war, sollte er ein Ausweisdokument vorzeigen. Damit sollte sein Fahrausweis abgeglichen werden.

Angreifer hyperventiliert

Das muss der Wuppertaler jedoch anders gesehen haben, da er lautstark gegen die Beförderungsbedingungen und die Fahrausweiskontrolle protestierte. Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Körperliche. Im Verlaufe dieser soll der 38-Jährige die Prüfdienstmitarbeiter angegriffen haben. Dabei soll er einem 39-jährigen Eurobahnmitarbeiter in den Arm gebissen und ihm die Nase gebrochen haben. Einem weiteren 52-jährigen Mitarbeiter soll er im Bereich der Rippen verletzt haben. Drei weitere Eurobahnmitarbeiter sollen durch Schläge und Tritte leicht am Kopf, Armen, Schultern und Beinen verletzt worden sein. Aufgrund der Verletzungen mussten zwei der Mitarbeiter mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die restlichen drei begaben sich selbstständig zum Krankenhaus.

Der Tatverdächtige selber klagte während der Überprüfung durch die Bundespolizisten über Kopfschmerzen. Nachdem er kurz darauf hyperventilierte, wurde auch er in eine Hagener Klinik eingeliefert. Gegen den Tatverdächtigen, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung und gefährlicher Körperverletzung ein.