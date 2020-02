Liebe und Sexualität: Schwelmer spricht über intime Themen

Es sind nur wenige Sekunden, die das Leben von Fabian Jacobi aus Schwelm auf den Kopf stellen. Sekunden, in denen er in Meinerzhagen mit dem Motorrad verunglückt. Sekunden, die ihn auch heute noch begleiten, wenn er an damals denkt. „Ich bin aus der Kurve geflogen. Als ich wieder zu mir kam, habe ich gemerkt, dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Stattdessen schmerzten meine Schultern.“

Heute ist der 27-Jährige Bauch abwärts gelähmt. Doch das ist kein Grund für den Schwelmer den Kopf in den Sand zu stecken. Gemeinsam mit seinen Freunden und seiner Familie ist er auch im Rollstuhl viel unterwegs.

Der Traum vom Heiratsantrag

Aber es gibt auch ruhigere Minuten in Fabian Jacobis Leben. Minuten, in denen er zum Nachdenken kommt. „Es gab einen Moment im Krankenhaus, in dem mir die Tränen kamen“, so Jacobi. Das war einen Monat nach seinem Unfall. „Mir wurde bewusst: Ich werde einer Frau nie einen richtigen Heiratsantrag machen können.“ Gerne würde er vor seiner Liebsten auf die Knie gehen. „Das geht leider nicht mehr.“ Doch bis zum Heiratsantrag hat der 27-Jährige noch ein wenig Zeit. „Ich bin aktuell eh Single“, sagt er und lacht. Auf der Suche sei er derzeit aber nicht. „Irgendwann wird die Richtige schon kommen. Und dann ist es eine, die mich nimmt, wie ich bin, und Licht in mein Leben bringt.“

Doch zu Beginn musste der gut gelaunte Schwelmer auch unangenehme Erfahrungen machen. „Es gab schon Mädels, die mir aus Mitleid ihre Nummer gegeben haben. Natürlich haben die das nicht so gesagt, aber man merkte, dass sie am Ende nach Ausreden suchten.“ Doch heute kümmert ihn das nicht mehr. „Es gibt ja auch andere Frauen. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Probleme habe, jemanden anzusprechen.“ Ganz im Gegenteil: Fabian liebt das Flirten – aber nicht per App. „Ich glaube, so gut wie jeder von uns hat einmal Apps wie Tinder oder Lovoo ausprobiert. Mir persönlich aber ging dieses Wischen auf die Nerven.“

Auf Facebook schloss er sich also einer Gruppe an – Einzig-art-ICH heißt sie. Eine Gruppe für Menschen, die ein Handicap haben – egal ob Depressionen, Essstörungen oder körperliche Behinderungen. Die Liebe aber fand er dort nicht. „Das war auch gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach ein paar Menschen kennenlernen, die mich verstehen. Mit denen ich mich austauschen kann.“ Ab und an gehen sie gemeinsam essen, lachen und haben Spaß.

Sie selbst akzeptieren

„Wir im Rollstuhl haben genau so viel Spaß, wie Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen. Sei es mit Freunden, in der Liebe oder im Bett“, sagt er und fängt an zu lachen. „Auch Menschen mit einer Behinderung, egal welcher Art, haben ein sexuelles Verlangen. Und ja, auch wir Rollstuhlfahrer können eine Erektion bekommen.“ Sex – für viele Menschen auch heute noch ein Tabuthema – egal ob mit oder ohne Behinderung. „Ich finde, es ist ein Thema, dass uns alle betrifft und über das man sprechen sollte.“

Er selbst habe seit dem Unfall einiges über sich gelernt. Auch, dass Gefühle sich ändern können. „Natürlich fühle ich aufgrund der Lähmung nicht mehr das gleiche wie vorher“, sagt er. Ab und an habe er auch eine Erektionsstörung. „Man lernt, es zu akzeptieren. Zudem gibt es Tabletten oder andere Helfer, damit es funktioniert. Ein Mann, der ebenfalls Bauch abwärts gelähmt ist, erzählte einmal, dass er sich etwas in den Schwellkörper spritzen muss. Aber wenn es ihm hilft – wieso nicht? Es kommt immer darauf an, was man hat. Und an sich hat jeder ein Anrecht auf Sex.“

Neues Körpergefühl

Lokales Besseren Sex trotz Impotenz Impotenz, Erektionsstörungen und erektile Dysfunktionen sind keine Erkrankungen des Alters. Auch junge Männer, zum Beispiel Diabetiker Typ 1, können daran leiden, wie Dr. med. Rudi Abdunnur, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie im Helios Klinikum in Schwelm, verrät. „Impotenz, Erektionsstörungen und erektile Dysfunktionen haben viele Gründe. Häufig verursachen diese neben den körperlichen Beschwerden auch einen hohen psychosozialen Leidensdruck, was durchaus Auswirkungen auf die Partnerschaft haben kann. Oft ist eine Erektionsstörung ein erstes Anzeichen für eine Gefäßverkalkung.“ Alternative Behandlungsmethoden Das Klinikum ist deutschlandweit eines der Führenden in der operativen Behandlung von Impotenz und dem Einsatz von modernen Schwellkörperprothesen. Seit den frühen 1980er Jahren werden diese Operationen durchgeführt „Die Zufriedenheitsrate von Betroffenen und deren Partnern nach der Implantation einer Penisprothese ist sehr hoch. Eine Umfrage unter betroffenen Patienten im Helios Klinikum Schwelm ergab, dass sich ihre Lebensqualität maßgeblich verbessert hat“, so Abdunnur. Doch welche Alternativen gibt es für Betroffene? „Zunächst werden alle konservativen Maßnahmen in Betracht gezogen. Wenn diese nicht zum Erfolg führen, empfehlen wir eine Operation. In der Regel wird zunächst medikamentös behandelt, das heißt mit Potenztabletten. Eine weitere Behandlungsmethode ist die Schwellkörper-Autoinjektionstherapie. Diese wirkt auch, wenn die für eine Erektion notwendigen Nervenbahnen gestört sind. Das kann in Folge eines Unfalls oder bei einer Querschnittslähmung der Fall sein. Dabei wird mit einer sehr dünnen Nadel ein erektionsauslösendes Medikament direkt in die Schwellkörper des Penis gespritzt. Durch die Injektion wird nach kurzer Zeit eine Erektion ausgelöst. Zudem wird die Vakuumtherapie in Betracht gezogen.“ Sollten diese Methoden nicht helfen, verspreche der Einsatz einer Schwellkörperprothese einen Behandlungserfolg.

Stand vorher das Körpergefühl im Vordergrund, ist es nun der Kopf. „Eigentlich sagt man ja immer, man sollte den Kopf beim Sex ausschalten. Ich aber schalte ihn extra an. Man entdeckt plötzlich ganz neue Seiten an sich. Es kribbelt im Bauch und im Kopf. Die Schmetterlinge im Bauch sind nun viel intensiver. Das war zu Beginn schon neu für mich. Aber klar, die Lust ist nicht mehr so vorhanden.“

Doch manchmal fehlt dem 27-Jährigen dann doch etwas. „Ich vermisse manchmal die Zweisamkeit. Ich bin eben ein typischer Beziehungsmensch. Gerade wenn man abends auf dem Sofa liegt und Zeit zum Kuscheln hätte.“