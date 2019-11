Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichterschauspiel zum Mondscheinbummel

Gevelsberg.Ein imposantes Lichterband wird die Mittelstraße am Freitag, 29. November, in stimmungsvolles Licht tauchen. Von 18 und 22 Uhr dürfen sich alle Kunden über verlängerte Öffnungszeiten, besondere Kundenaktionen sowie ein kleines Rahmenprogramm auf der Mittelstraße freuen. „Nicht nur die Händler werden sich überlegen, wie sie den Kunden einen schönen Abend bescheren können“, weiß Susanne Schumacher. Auch Pro-City habe wieder einiges auf die Beine gestellt. Die Zahl der Kooperationspartner sei groß und dank der Unterstützung von der Stadt, der Sparkasse und der AVU sei einiges möglich.

Abendmarkt-Händler sind mit dabei

Ein Zwischenstopp auf der Mittelstraße sollte an der VHS eingelegt werden. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Gevelsberg eröffnet in Kooperation mit dem Frauencafé Gevelsberg wieder das Mondscheincafé zugunsten von Frauen in Not. Die Gleichstellungsbeauftragte Christel Hofschröer freut sich, dass das Angebot zum festen Bestandteil der Veranstaltung geworden ist. Auch die Kreativwerkstatt der VHS „KunstStück“ wird an diesem Abend mit einem Stand vertreten sein und einzigartige Produkte zum Kauf anbieten.

Eigentlich ist der Abendmarkt am 27. September in die Winterpause gegangen. Für den Mondscheinbummel kommen die Händler noch einmal zurück. Mit dabei sind NorschiBräu, LO’RO Feinkost & Weine, das Trockenfrüchteparadies, Marktfeinkost Amir und ganz neu das Gevelsberger Unternehmen Grillkobra mit saftigen Roastbeefburgern.

Auch der Verein „Mentor- Die Leselernhelfer Gevelsberg“ wird mit einem Stand mit Heißgetränken gemeinsam mit der Kanzlei Wortmann vertreten sein. Mentorvorsitzender Klaus R. Wortmann kann sich sicher sein, dass wieder viele Stammkunden vorbei kommen, um sich mit dem Kauf von Glühwein an der guten Sache beteiligen kommen. „Jedes Jahr ist unser Stand immer sehr erfolgreich.“ Die Kirmesgruppe Vie ut Asbi‘eck bietet weiter unten – in der Fußgängerzone – einen „Aufwärm-Treff“ mit Heißgetränken an.

Im Schaufenster des Kinderschutzbundes werden alte Fotomotive aus Gevelsberg sowie aktuelle Aufnahmen in einer Diashow gezeigt. Für musikalische Unterhaltung in der Innenstadt sorgt das Trio „The Rocketeers“. Außerdem wird es drei Feuershows um 19, 20 und 21 Uhr des Duos „drauf & dran“ geben. Musikalisch unterwegs sind außerdem die Musiker von „Rock 4 children“, die für ihr Benefizkonzert zugunsten des Ökumenischen Hospiz Emmaus Karten verkaufen werden.

Gesellschaftliche Akzente

Wer einmal innehalten möchte, kann in St. Engelbert von 18 bis 20 Uhr unter dem Motto „Kirche am Weg“ bei leiser Musik und vielen Lichtern einen Augenblick abtauchen. Vier verkaufsoffene Sonntage und der Mondscheinbummel: „Diese Veranstaltungen gehen über kommerzielle Themen weit hinaus und setzen Akzente im gesellschaftlichen Miteinander“, sagt Claus Jacobi.

Dafür ist die Mittelstraße zwischen der Wittener Straße und Timpen sowie die Neustraße bis Hausnummer 6 an diesem Tag ab 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.